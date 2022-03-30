大腸直腸癌術後未追蹤 9個月後肛門流血膿

大腸直腸癌為國內十大癌症之首，術後追蹤更不可忽視。57歲的女性患者居住金門，確診第三期大腸直腸癌，經多次電療、化療及手術切除腫瘤，原只需要透過輔助性化療、定期追蹤，即可控制病情，因為新冠肺炎不敢來台回診，拖延9個月病情惡化變到第四期，甚至肛門、會陰部外流出血膿，一天需換3次尿布、無法坐著，腫瘤發展快速難再切除。

收治上述個案的台北榮總大腸直腸外科主治醫師黃聖捷表示，患者術後仍有零星微小細胞，需透過化療消滅，該名個案怕染疫而不敢回診，直到腫瘤增大、惡化到第四期後才回診，不僅前面治療功虧一簣，復發後腫瘤發展地更廣泛、快速。

中華民國大腸直腸癌關懷協會理事長、台北榮總大腸直腸外科主任張世慶指出，大腸直腸癌主要由大腸內腺瘤息肉癌化造成，通常早期無症狀，若能及早發現、切除，即可減少癌症發生。常見大腸直腸癌3大自覺症狀，包括腹脹腹痛、血便帶有黏液、明顯排便習慣改變，務必提高警覺，如果大便變細小、經常性腹瀉或便秘、體重減輕、貧血、可觸摸到腫塊等，更是高風險症狀。

受疫情影響民眾篩檢意願降低，張世慶透露，近2年觀察，臨床上有2成患者治療延誤，常拖到出現嚴重病灶而送急診，像是腸道阻塞與破裂，進而發生嚴重腹膜炎，雖可以透過緊急手術，但仍有30%死亡率、50%機率發生併發症，且術後1周為關鍵期，年紀較大患者若無法控制住敗血症，恐增加免疫風暴、體內產生抗藥性等，預後狀況不佳。

中華民國大腸直腸外科醫學會理事長、國立陽明交通大學附設醫院院長楊純豪表示，108年新確診大腸直腸癌就有1萬7302人，與109年相比，110年少篩檢出680位大腸直腸癌患者，健保統計大腸癌手術109年相較108年減少5%，但我國預測新確診數尚未達高峰，代表因疫情影響篩檢率。

國健署補助50至74歲民眾每2年一次糞便潛血檢查，楊純豪表示，糞便潛血陽性者，需進一步做大腸鏡檢查，若無追蹤，罹患大腸癌風險將增加。大腸直腸癌成因包括家族遺傳病史、飲食習慣及健檢意識低落，建議民眾仍要定期篩檢，且隨著醫療基因分子診斷進步，包括標靶藥物、免疫療法等新型態治療多元，都有不錯治療效果，且部分有健保給付，鼓勵民眾確診四期也不要放棄。