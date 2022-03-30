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大腸直腸癌術後未追蹤 9個月後肛門流血膿

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
大腸直腸癌第四期病友周小姐（左）贈花感謝臺北榮民總醫院大腸直腸外科主任張世慶（右）協助治療。記者許政榆／攝影
大腸直腸癌第四期病友周小姐（左）贈花感謝臺北榮民總醫院大腸直腸外科主任張世慶（右）協助治療。記者許政榆／攝影

大腸直腸癌為國內十大癌症之首，術後追蹤更不可忽視。57歲的女性患者居住金門，確診第三期大腸直腸癌，經多次電療、化療及手術切除腫瘤，原只需要透過輔助性化療、定期追蹤，即可控制病情，因為新冠肺炎不敢來台回診，拖延9個月病情惡化變到第四期，甚至肛門、會陰部外流出血膿，一天需換3次尿布、無法坐著，腫瘤發展快速難再切除。

收治上述個案的台北榮總大腸直腸外科主治醫師黃聖捷表示，患者術後仍有零星微小細胞，需透過化療消滅，該名個案怕染疫而不敢回診，直到腫瘤增大、惡化到第四期後才回診，不僅前面治療功虧一簣，復發後腫瘤發展地更廣泛、快速。

中華民國大腸直腸癌關懷協會理事長、台北榮總大腸直腸外科主任張世慶指出，大腸直腸癌主要由大腸內腺瘤息肉癌化造成，通常早期無症狀，若能及早發現、切除，即可減少癌症發生。常見大腸直腸癌3大自覺症狀，包括腹脹腹痛、血便帶有黏液、明顯排便習慣改變，務必提高警覺，如果大便變細小、經常性腹瀉或便秘、體重減輕、貧血、可觸摸到腫塊等，更是高風險症狀。

受疫情影響民眾篩檢意願降低，張世慶透露，近2年觀察，臨床上有2成患者治療延誤，常拖到出現嚴重病灶而送急診，像是腸道阻塞與破裂，進而發生嚴重腹膜炎，雖可以透過緊急手術，但仍有30%死亡率、50%機率發生併發症，且術後1周為關鍵期，年紀較大患者若無法控制住敗血症，恐增加免疫風暴、體內產生抗藥性等，預後狀況不佳。

中華民國大腸直腸外科醫學會理事長、國立陽明交通大學附設醫院院長楊純豪表示，108年新確診大腸直腸癌就有1萬7302人，與109年相比，110年少篩檢出680位大腸直腸癌患者，健保統計大腸癌手術109年相較108年減少5%，但我國預測新確診數尚未達高峰，代表因疫情影響篩檢率。

國健署補助50至74歲民眾每2年一次糞便潛血檢查，楊純豪表示，糞便潛血陽性者，需進一步做大腸鏡檢查，若無追蹤，罹患大腸癌風險將增加。大腸直腸癌成因包括家族遺傳病史、飲食習慣及健檢意識低落，建議民眾仍要定期篩檢，且隨著醫療基因分子診斷進步，包括標靶藥物、免疫療法等新型態治療多元，都有不錯治療效果，且部分有健保給付，鼓勵民眾確診四期也不要放棄。

台灣腸癌病友協會理事長、台中榮總大腸直腸外科主任蔣鋒帆表示，大腸直腸癌患者約2成與家族遺傳、基因有關，其餘8成與年齡、肥胖及飲食、生活習慣等有關，呼籲民眾應多攝取蔬果等高纖食物，維持穩定作息，即使無症狀，也應於50歲後每2年一次糞便潛血檢查，高風險群更應提早做大腸內視鏡檢查，遠離大腸癌危害。

《腸癌防治不分月 醫病同心愛相約》記者會，左起為臺北榮民總醫院外科部大腸直腸外科醫師黃聖捷、臺中榮民總醫院大腸直腸外科主任蔣鋒帆、國民健康署署長吳昭軍、國立陽明交通大學附設醫院院長楊純豪、臺北榮民總醫院大腸直腸外科主任張世慶及大腸直腸癌第四期病友周小姐。記者許政榆／攝影
《腸癌防治不分月 醫病同心愛相約》記者會，左起為臺北榮民總醫院外科部大腸直腸外科醫師黃聖捷、臺中榮民總醫院大腸直腸外科主任蔣鋒帆、國民健康署署長吳昭軍、國立陽明交通大學附設醫院院長楊純豪、臺北榮民總醫院大腸直腸外科主任張世慶及大腸直腸癌第四期病友周小姐。記者許政榆／攝影

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