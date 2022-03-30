快訊

直播／社區群聚、多縣市學校傳確診 指揮中心14:00記者會

太空戰士馬斯克？狙殺俄國的SpaceX宇宙爭霸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

照料早產女嬰30毫升奶餵2小時 寄養父母：撒嬌就覺值得

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義家扶中心今天招募寄養家庭，盼嘉義地區至少再多5戶。記者林伯驊／攝影
嘉義家扶中心今天招募寄養家庭，盼嘉義地區至少再多5戶。記者林伯驊／攝影

原擔任保母的林欣儒前年與丈夫加入寄養家庭，第1個對象就是早產女嬰「妹妹」，透過鼻胃管餵奶，30毫升花2小時，還不停嘔吐，且患先天性心臟病、發展遲緩，林欣儒說，妹妹現4歲半進步很多，會撒嬌，早就像自己小孩，很值得，正等待出養；嘉義家扶中心指出，嘉義地區今年寄養家庭44戶，盼再招募至少5戶。

嘉義家扶指出，今年度聘任寄養家庭共44戶，10戶住嘉市、34戶住嘉縣，共照顧49名兒童及少年，尚有2名兒童待安置，家扶指出，近年需安置寄養兒少，大多有身心狀況如發展遲緩、身心障礙、情緒障礙、特殊疾病等，0到3歲嬰幼兒占安置量25%。

林欣儒長期當保母，受號召加入當緊急安置家庭，妹妹是7個月就出生的早產兒，器官發育不全，原生家庭無力照顧，她接獲通知到加護病房，毅然決定要照顧，丈夫王振宇回憶「帶回來才知道插鼻胃管」，但夫妻一起受訓成寄養家庭，細心照料。

「沒想過那麼艱難！」林欣儒說，起初光是餵奶30毫升，1滴1滴慢慢餵，就要2個小時，妹妹還一直嘔吐，一天要洗4、5桶衣服，由於還患心臟疾病，11個月大已進行過手術，還要固定做早療。

林欣儒說，一度有跟社工說想放棄，不過家人都很愛小孩，女兒鼓勵他們夫妻繼續堅持，妹妹現在4歲半上幼兒園，說話能力等進步很多，「撒嬌的時候就讓人很開心」，早已認定是自己親生小孩。

嘉義家扶中心今舉辦寄養家庭招募，林金葉2006年加入寄養家庭到今年，共照顧15名受虐兒紹，曾照顧過的「小家」，已從事護理工作，今拍影片表達感謝。

嘉縣長翁章梁、市府社會處長林家緯今致贈肩頸按摩器給寄養家庭，嘉義家扶指出，寄養家庭面臨折損，盼能至少再招5戶，歡迎年滿25歲以上、有穩定收入、住家有足夠空間者等加入，可洽（05）2812085。

嘉義縣長翁章梁（左一）、市府社會處長林家緯（右一）致贈肩頸按摩器給寄養家庭。記者林伯驊／攝影
嘉義縣長翁章梁（左一）、市府社會處長林家緯（右一）致贈肩頸按摩器給寄養家庭。記者林伯驊／攝影
林欣儒（右二起）、丈夫王振宇一起照料早產女嬰，到現在4歲半。記者林伯驊／攝影
林欣儒（右二起）、丈夫王振宇一起照料早產女嬰，到現在4歲半。記者林伯驊／攝影

寄養家庭 嘉義 早產

延伸閱讀

為小朋友賀節 金門翁明海翁明惠兄妹贈文具給家扶兒童

北高家扶中心辦在職訓練課程 替寄養家庭分憂解勞

花蓮寄養家庭老化 縣府放寬單身、單親、專業人士參與

肯定寄養家庭擔任愛心守門員 台南市表揚79戶愛心夫婦

相關新聞

台灣東部海域30年內7.0強震機率逾9成？氣象局回應了

日本地震調查委員會25日公布周邊海域地震潛勢圖，除了日本本島周邊外，包含西南海域及台灣東部海域也都納入統計；委員會預估，...

新竹至台中較強對流雲系發展 注意瞬間大雨雷擊

中央氣象局說，上午11時45分新竹至台中地區有較強對流雲系發展，注意瞬間較大雨勢、雷擊及強陣風。

曾是年薪百萬業務 胡詠芝如何成為台北車站第一位女站長？

135年來首位台北車站女性站長，胡詠芝熱愛與人互動、站在第一線服務，協助旅客解決問題。在男性員工佔8成的台鐵公務體系中，憑實力說話。

別再強化處女情結！綠委推「處女膜」正名

民進黨立委林淑芬今天與台灣女人連線開記者會指出，為避免社會中的「處女情結」，呼籲衛福部應以中性名稱取代「處女膜」、「惡露...

照料早產女嬰30毫升奶餵2小時 寄養父母：撒嬌就覺值得

原擔任保母的林欣儒前年與丈夫加入寄養家庭，第1個對象就是早產女嬰「妹妹」，透過鼻胃管餵奶，30毫升花2小時，還不停嘔吐，...

泰式餐廳一級戰場墾丁 星級飯店動巧思搶攻市場

洋溢南洋熱帶島嶼風情的屏東墾丁，也是泰式餐廳的一級戰場；五星級的墾丁凱撒飯店首度跨足泰食市場搶攻市場，歷時1年籌畫推出正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。