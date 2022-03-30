照料早產女嬰30毫升奶餵2小時 寄養父母：撒嬌就覺值得

原擔任保母的林欣儒前年與丈夫加入寄養家庭，第1個對象就是早產女嬰「妹妹」，透過鼻胃管餵奶，30毫升花2小時，還不停嘔吐，且患先天性心臟病、發展遲緩，林欣儒說，妹妹現4歲半進步很多，會撒嬌，早就像自己小孩，很值得，正等待出養；嘉義家扶中心指出，嘉義地區今年寄養家庭44戶，盼再招募至少5戶。

嘉義家扶指出，今年度聘任寄養家庭共44戶，10戶住嘉市、34戶住嘉縣，共照顧49名兒童及少年，尚有2名兒童待安置，家扶指出，近年需安置寄養兒少，大多有身心狀況如發展遲緩、身心障礙、情緒障礙、特殊疾病等，0到3歲嬰幼兒占安置量25%。

林欣儒長期當保母，受號召加入當緊急安置家庭，妹妹是7個月就出生的早產兒，器官發育不全，原生家庭無力照顧，她接獲通知到加護病房，毅然決定要照顧，丈夫王振宇回憶「帶回來才知道插鼻胃管」，但夫妻一起受訓成寄養家庭，細心照料。

「沒想過那麼艱難！」林欣儒說，起初光是餵奶30毫升，1滴1滴慢慢餵，就要2個小時，妹妹還一直嘔吐，一天要洗4、5桶衣服，由於還患心臟疾病，11個月大已進行過手術，還要固定做早療。

林欣儒說，一度有跟社工說想放棄，不過家人都很愛小孩，女兒鼓勵他們夫妻繼續堅持，妹妹現在4歲半上幼兒園，說話能力等進步很多，「撒嬌的時候就讓人很開心」，早已認定是自己親生小孩。

嘉義家扶中心今舉辦寄養家庭招募，林金葉2006年加入寄養家庭到今年，共照顧15名受虐兒紹，曾照顧過的「小家」，已從事護理工作，今拍影片表達感謝。