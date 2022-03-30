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獲評國際碳揭露領導企業 華航A321neo全機隊用永續燃油

攝影中心 / 記者黃仲明／桃園機場即時報導
中華航空宣示2050年達到「淨零碳排放」目標，今年榮獲國際碳揭露專案（CDP）供應鏈議合評鑑（SER）評比為領導等級（Leadership）。圖／華航提供
中華航空宣示2050年達到「淨零碳排放」目標，今年榮獲國際碳揭露專案（CDP）供應鏈議合評鑑（SER）評比為領導等級（Leadership）。圖／華航提供

響應國際減碳趨勢，中華航空積極落實環境永續發展的作為，並宣示2050年達到「淨零碳排放」目標，今年再度受到國際肯定，榮獲國際碳揭露專案（CDP）供應鏈議合評鑑（Supplier Engagement Rating, SER）評比為領導等級（Leadership），為全球航空產業佼佼者之一。

國際碳揭露專案（CDP）為國際碳揭露主流法人投資機構，每年邀請國際大型企業回應企業氣候策略及管理績效，作為國際投資機構評估參考，成為國際企業應對氣候變遷暨碳風險管理最具權威之評比。

中華航空是台灣交通運輸業者中，首家主動連續 10 年回應氣候相關風險管理策略及績效資訊的企業，更積極提升內部管理能量、定期更新與布建 「氣候相關財務揭露」（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD） 作業機制及落實外部利害關係人溝通。

華航表示，透過優先台灣同業建立的「價值鏈環境暨能源風險管理機制」，納入氣候變遷及碳管理議題，主動偵知價值鏈及集團營運之環境、能源及碳風險，相關作業績效獲 CDP 評鑑肯定，獲得供應鏈議合評鑑肯定，獲評為領導等級（Leadership）實至名歸。

華航指出，永續航空燃油（Sustainable aviation fuels, SAF）是國際航空產業達成 2050年淨零碳目標的關鍵措施，為使台灣航空產業銜接國際永續發展趨勢，華航於2017年率先國內航空業界，於A350-900新機飛渡回台時添加永續航空燃油。更從2021年起持續引進新世代節能客機A321neo，全機隊交機飛渡作業添加 10% 永續航空燃油，可較傳統燃油減碳約 8 成。

此外，華航經歷多次執行永續航空燃油作業經驗，今年 2 月 14 日亦邀請國內重要產學研單位，再度舉辦永續航空燃油推動策略研討座談會，提出推動策略建言，華航永續相關作為也獲得高度肯定與評價，將持續帶領國內同業腳步，為全球航空產業永續航空燃油發展盡份心力。

華航不斷精進環保永續管理品質及國際永續競爭力，不僅為台灣首家航空公司推動完整 ISO 14064-1 企業營運碳盤查，納入上下游價值鏈及供應鏈鑑別量化作業，積極扶植集團碳管理能量，更為國內第一家推動全方位 ISO14001、ISO50001 企業環境暨能源管理系統的航空公司，引領台灣運輸業環保永續升級並與國際接軌。

華航也積極響應國際倡議，於3月26日第14度響應地球一小時倡議活動，並再度動員集團公司參與，促進台灣住商節能環保作為。

華航致力於企業社會責任，為國內唯一連續六年入選道瓊永續指數 DJSI成分股、富時社會責任新興市場指數成分股及獲頒台灣企業永續獎、全球企業永續獎等，儘管面臨疫情嚴峻考驗下，仍不遺餘力地推動各面向發展，履行永續經營的決心。

華航 氣候變遷 減碳

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