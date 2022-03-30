泰式餐廳一級戰場墾丁 星級飯店動巧思搶攻市場

洋溢南洋熱帶島嶼風情的屏東墾丁，也是泰式餐廳的一級戰場；五星級的墾丁凱撒飯店首度跨足泰食市場搶攻市場，歷時1年籌畫推出正宗泰式餐廳，訂4月5日試營運，聘藍帶廚藝學院何亞威主廚掌杓，呈獻一道道經典的泰式料理，餐廳還融和餐酒館用餐形式，將泰國道地的美食精粹，以優雅精緻的餐飲概念呈現，讓人享受最極致的五感美食饗宴。

凱撒飯店公關主任王昱凱說，泰國菜以酸、辣、鹹、甜、苦五味的平衡為特點，主廚運用大量香料、草本蔬果及咖哩等元素 ，讓每道料理辛香甘鮮具多層次風味 ，打造出原汁原味、道道經典的泰式料理；最特別的前菜「一口泰」，選用手掌大小新鮮的假蒟葉包入甜、鹹、辣等辛香食材做為開胃前菜，是泰北公主介紹給泰國國王拉瑪五世皇享用，美味流傳近200年的傳統美食。

經典且傳統的泰式甜點「芒果糯米飯」，食村與屏東在地小農契作，選用泰國引進四季皆可開花結果的卓安南芒果，讓饕客不分季節都能品嘗到酸酸甜甜、帶有椰香的泰式甜點；烤雞肉沙嗲精髓在於使用多種香料調配出關鍵的醃醬和蘸醬，經多種香料醃製後烤出的肉串香氣四溢 ，經典的綠咖哩雞，選用大蒜、香茅、綠辣椒等新鮮辛香料研磨製成微辣綠咖哩加入椰奶，讓口感豐富又有層次。