大千復健機器人中心揭牌 2年前摔傷學生示範復建成效

苗栗市大千綜合醫院智能復健機器人中心上午揭牌，院方引進手部外骨骼機器人「鏡像手」及下肢外骨骼機器人「啟而走」等機器人，協助加強病患復健，2年前明仁國中蔣姓學生騎自行車摔落5公尺深駁坎，造成頸椎骨折及脊髓神經受傷，四肢一度完全癱瘓，在努力復健後，上午到場示範在智能機器人協助下操作手部動作及行走，改善情況讓與會人員都開心與感動。

大千醫療副院長及復健科主任蔡建宗表示，為運用科技優勢提供復健病人多元治療，大千在縣內率先引進鏡像手等智能機器人設備。鏡像手及啟而走主要運用於神經或骨骼系統疾病的病人，如中風、脊髓損傷、腦外傷、巴金森氏症等，經醫師評估後，分別協助上、下肢的動作訓練。

鏡像手可延伸至遠端的手部動作，例如透過拿疊杯活動誘發腦部重組，調整動作功能和使用頻率，提升手部動作功能；啟而走可依病人下肢動作能力，精確調整動力輸出，利用感測器偵測髖部與膝關節的角度變化，訓練病人行走及平衡訓練。

苗栗副縣長鄧桂菊、苗栗市長邱鎮軍、衛生局長張蕊仙及大千院長徐千剛等人上午共同為智能復健機器人中心揭牌，見證苗栗智慧醫療的新發展。

院方指出，蔣同學前年受傷後，四肢一度完全癱瘓，經醫療團隊救治後，狀況穩定且他積極配合復健，目前可自己用四腳拐行走，但步速緩慢、重心偏左、上下樓梯及坐到站都需要協助；另外，他的右手手指無法完全伸直，也無法執行精細動作。

透過復健機器人後，他可自行行走，且左右重心較平均、步速也較快、坐到站輕鬆許多；上肢部分，右手手指可完全伸直，並執行精細動作，例如使用鑷子夾東西、將倒立積木立直等。

蔣姓學生現已進入專校就讀醫事檢驗，他表示當初的意外促使他在學習上有新的選項，目前復健有機器人幫助，能有機會變得更好，感覺滿開心。