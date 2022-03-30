清明連假花蓮住房率高 新城警規畫景區、要道交通疏導

再過幾天就是4天清明連假，儘管疫情升溫，不減遊興，花蓮住房率仍有8成5，為迎接大量車潮，花蓮最北端的新城警分局已編排交通疏導專案勤務，公路總局也將在蘇花路廊實施大客車行駛路肩等多項措施，力求交通順暢。

新城警分局表示，清明連假為避免大量車潮同時湧入蘇花路廊，於4月2日上午5時至下午5時、4月3日上午7時至11時、4月4日下午2時至晚間6時、4月5日中午12時至晚間8時，21公噸以上大貨車雙向禁入台9線、及台9丁線蘇澳至崇德段。

公路總局還將於交通尖峰時段，在宜蘭蘇澳及花蓮崇德路段設置大客車優先道，蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至和仁路段，實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩的緊急空間，減少停等時間及避免塞車。

新城警分局表示，清明連假大客車開放行駛蘇花改時段及路段為：4月2日上午5時至下午5時、4月3日上午7時至11時、4日下午2時至晚間6時、5日中午12時至晚間8時，均為雙向。

蘇澳、崇德地區大客車優先道執行時段為：2日上午5時至下午5時蘇澳南向、4、5日兩天崇德北向，都會視車流狀況調整。

新城警分局預估，太魯閣國家公園、大禹嶺、合歡山地區、七星潭風景區、台泥和平DAKA園區、崇德瑩農場都是熱門的旅遊景點，也規畫彈性交管和管制，請民眾屆時配合。