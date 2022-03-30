台灣東部海域30年內7.0強震機率逾9成？氣象局回應了

日本地震調查委員會25日公布周邊海域地震潛勢圖，除了日本本島周邊外，包含西南海域及台灣東部海域也都納入統計；委員會預估，日本南方海域未來30年內發生規模7.0以上的大地震機率相當高，其中九州宮崎縣外海的日向灘周邊，30年內發生規模7.0以上強震機率80%；台灣東部海域與那國島周邊海域，未來30年內發生規模7.0以上強震機率達90%以上。

對此，氣象局地震測報中心主任陳國昌說，由於現在對於地震預測的能力還不足，所以一般來講，對於區域的預測都抓得很保守，大多都是預測機率10％、20％，最多不會超過30%，時間軸也大多是50年內，但日本這份評估報告的預測數值相當高，但因為沒有提到評估方式是什麼，所以也很難做評論。

陳國昌表示，日本本身，像是四國島、本州島的外海，因為在菲律賓板塊交界處，所以地震情形頻繁，所以日本自己也相當關注，不過過去從來沒有發布過，究竟是有多頻繁，這次發布了這項預測，不清楚到底是學界，還是日本氣象廳的預測。

陳國昌也說，原則上，如果地震是發生在日本南邊海域、琉球海潮這一帶，即便是地震規模超過8，對於台灣影響也不大，不過要比較防備的反而是海嘯。