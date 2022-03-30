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清明連假出遊避車潮 新北警管制改道資訊懶人包
新北市警局交通大隊有鑑於清明連假前一天起各墓區周邊均有車多壅塞情形，括新北市五股區孝義路、八里區龍米路、三芝區北新路均易出現大量車流，考量部分民眾會提前完成掃墓，加上預期連假期間各旅遊景點及交通要道將湧現車潮，新北警方已妥適規劃勤務，加強相關道路周邊交通疏導管制措施。
交大指出，依據交通部高速公路局公告清明連假管制措施，4月2日6時至12時，將於國1內湖至頭份、國3木柵至香山、國5南港系統南向入口實施高乘載管制，建議民眾可改道行駛台61線往南；4月2日0時至12時，於國5石碇、坪林交流道南向入口實施匝道封閉措施，往宜花東地區可改道行駛106乙、台9線。4月4日及5日14時至21時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口封閉期間，可改駛台9線及台2線，分散車流。
另外，三芝區北新路為前往北海福座及懷恩墓園之主要道路，適逢淡水天元宮櫻花盛開季節，預估清明連假期間北新路與台2線將有車多速緩情形，新北警方規畫車輛總量管制，搭配分流行駛替代道路措施，呼籲民眾配合現場員警指揮行駛。
由於新北市各墓園及納骨塔多位於山區，停車空間相當有限，新北市交通大隊呼籲民眾多運用大眾運輸工具、掃墓接駁專車或親友共乘方式前往掃墓，以降低於墓區周邊繞行尋找車位的交通流量。新北警方也提醒，近日疫情較不穩定，防疫期間掃墓請全程配戴口罩、勤消毒、保持社交距離，以維護自身及家人安全。
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