別再強化處女情結！綠委推「處女膜」正名

民進黨立委林淑芬今天與台灣女人連線開記者會指出，為避免社會中的「處女情結」，呼籲衛福部應以中性名稱取代「處女膜」、「惡露」等名詞，並請教育部將字典及醫學教科書中的用詞隨著衛福部正名而順修，並在教學中澄清相關迷思。衛福部回應，支持更名，例如處女膜有替代名詞為「陰道瓣」，將推動使用合適詞彙，消除性別歧視。

台灣女人連線理事長黃淑英表示，「處女膜」被社會連結到女性第一次性行為和童貞等意涵，強調「處女」將傷害女性人格及自尊心，呼籲政府應以適當名稱取代「處女膜」等名詞。

婦產科醫師林姿吟則指出，曾有母親帶孩子來就診時，關切「處女膜」的撕裂傷，擔心對女兒未來有不好的影響，也曾有醫生幫女性病患抹片檢查，但病患並未告知沒有性經驗，內診後流血，醫院只能賠錢了事，顯示「處女膜」對女性已造成負面影響，應該及時糾正。

林淑芬說，瑞典性教育協會2015年推動把「處女膜」正名為「陰道冠」，因為「處女膜」並非一片「膜」，該名詞會造成錯誤認知。尤其在父權社會下，年輕時強調處女情結，年老時又以「老處女」嘲笑，女人不該承受這樣的壓力，希望從名稱開始改變。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說，「處女膜」有替代名詞「陰道瓣」，「惡露」的醫學名詞則是「產後排除物」，目前社會已經習慣使用這些名詞，還需要時間來消除性別歧視的詞彙。

國民健康署副署長魏璽倫指出，完全正向支持更名，若可以使用社會普遍接受的名詞，將會宣導教育，因為逃避沒有辦法給孩子正確的觀念，反而會造成更多誤解。