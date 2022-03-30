50歲曾中風這次胸痛到撕心裂肺 送醫發現主動脈剝離

花蓮一名50多歲有中風病史的廖姓男子，某晚突感到胸部劇烈疼痛失去意識，被妻子緊急送至急診，經檢查確診心臟被血塊壓迫，情況危急，所幸經醫療團隊歷經10個小時的手術才救回一命。門諾醫院心臟外科醫師表示，主動脈剝離48小時內的死亡率高達50%，呼籲民眾不可輕忽。

心臟外科醫師黃振銘指出，主動脈是全身最大的動脈，幾乎全身重要器官都是從主動脈的血液供應，如果主動脈剝離，不僅影響全身血液供應，還會造成器官缺氧壞死。而主動脈剝離分A型和B型，急性A型主動脈剝離必須立即安排手術，否則患者在前2天每延遲1小時手術，就會增加1%的死亡率。B型主動脈剝離相對危險性較低，一般不需緊急手術。

主動脈剝離的患者，典型症狀會出現劇烈胸痛，且一路從前胸痛到後背，甚至會突然在幾秒內出現撕心裂肺的痛，且完全無法緩解。但並非每個急性主動脈剝離的病人都會出現典型症狀，有15%的病人沒有胸痛，而是昏倒或出現中風症狀，還有一小部分的病人是肢體無力、冰冷。

黃振銘說明，急性主動脈剝離是沒有前兆的，尤其是血壓急遽升高的時候，如發怒、喝酒或是激烈性行為等，都可能因此造成血壓突然增高，誘發主動脈剝離。雖然主動脈剝離好發年齡約50至70歲，但藝人黃鴻升發病時只有36歲，不容忽視。

醫師強調，主動脈剝離的患者中，有將近8成的患者有高血壓病史，因此血壓須做好控制；如家族中有主動脈剝離病史，通常30至40歲就要警覺，因年輕發病的可能性相對高，要提早監控血壓及主動脈大小。

而三高患者應養成每天定時量測血壓、控制血糖、血脂肪及運動的習慣。另氣溫驟變時易引發主動脈剝離，提醒民眾一旦發生胸悶、胸痛等情形請立即就醫。