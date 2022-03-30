馬拉松跑一半想如廁真尷尬 她找醫師解決腹中大患

45歲楊姓婦人為馬拉松女愛好跑者，常征戰國內外活動賽事，但近年來因子宮肌瘤增大，飽受頻尿困擾，不但無法一覺到天明，更慘的是跑到一半就要如廁，經向中國醫藥大學附設醫院婦產科醫師周泰甫求診、評估，接受海芙刀治療後，症狀改善，如願在一個月後完成馬拉松全馬賽程。

周泰甫說，台灣女性平均每3至4人就有1人有子宮肌瘤。臨床數據統計，99％以上子宮肌瘤為良性，只有極少數為惡性子宮肉癌；子宮肌瘤與體內的賀爾蒙息息相關，因此更年期前子宮肌瘤會一直存在，且逐年變大，可能導致經血過多引起的貧血、腹脹、頻尿、不孕、反覆性流產等，往往造成生活上困擾及壓力。

周泰甫指出，傳統子宮肌瘤手術包括傳統開腹、微創腹腔鏡以及機械人手臂手術，都需插管全身麻醉、手術傷口照護以及需住院觀察數日；海芙刀治療則提供病人除了手術之外的選項，無需承擔麻醉風險、也不會有手術的傷口、當日術後大多數病人可不需住院。

周泰甫說明，海芙刀為是以超音波為能量，通過聲能轉化為熱能，破壞病灶細胞，海芙刀可提供病人治療新選擇，需自費，但也並非適用於所有子宮肌瘤病人，建議有子宮肌瘤病人在治療前須與醫師詳細討論，並接受相關檢查，才能達到最佳治療效果。