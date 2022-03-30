台鐵總體檢144項改善認定差很大？鐵道局：都有在追蹤

隨著台鐵太魯閣號事故即將滿周年，台鐵安全問題再度受到外界關注。日前出刊的《報導者》指出，普悠瑪事故後，台鐵總體檢報告列出144項改善事項，交通部雖已完成解除列管109項，不過專家學者認為，144項目僅29項完成改善，雙方認定顯然「差很大」。

對此，交通部鐵道局今出面澄清，指當時普悠瑪事故後，政院進行台鐵總體檢，提出144項改進建議，台鐵自行認定已經改善完成的有136項，並送到交通部認可，目前已有109項解除列管，其中有33項屬於優先改善事項，目前已全數完成。

鐵道局副局長楊正君也說，交通部對於解除列管標準主要有兩項，一是「標準作業流程的修訂」，只要台鐵局完成修正，並檢附相關執行同仁教育訓練記錄，並經過鐵道局相關專業單位予以審視，就解除列管；另一類則是涉及「台鐵局內部組織管理」，這一部分會由台鐵局提出安全改進調整計畫，例如要建置安全管理系統等，儘管系統目前仍在持續建置作業中，由於這是一個長期的過程，所以就是提出這項計畫，就會予以解除列管。

楊正君表示，很多改善事項是工程改進狀況，只要台鐵局提出工程實施計畫、系統建置計畫，並編列預算進入發包執行，就會解除列管。

楊正君說，台鐵局究竟有沒有落實執行，鐵道局會在年度考核上做檢視，如果有未達標準，會另外提出來，且我們的制度不是一次性監理，後續也有檢查機制存在，都會列入後續追蹤，並在年度計畫實際查核時，確認執行狀況。

至於沒有落實執行是否有處分機制？楊正君表示，儘管總體檢沒有處罰機制，不過若沒有確實落實，會依照鐵路法第67條開罰60萬元至150萬元罰鍰。

不過去年12月間，台鐵發生鋼軌樁砸到太魯閣號車頭的意外，事後檢視發現台鐵內部風險評估報告中，就已提到應該要夜間施工，卻未落實，外界質疑為什麼會出現這種問題？

對此，楊正君表示，太魯閣號事故後，台鐵對於發包施工合約都要求要有風險評估減輕對策擬訂，調查過程中，確實發現台鐵有提到高風險工程應該要夜間施工，但對於哪些項目屬於高風險工項卻沒有用最嚴格的標準，已要求台鐵要用最嚴格標準認定。

楊正君也表示，對於台鐵提出的SOP，原則上都會做實地查核，去年太魯閣號事故發生後，也有邀請當初參與總體檢的委員，做現場實地了解；目前營運監理組大概有40位正職同仁，執行檢查過程中，也會邀請土木、機電等專業組同仁共同參與檢查作業。

楊正君表示，為了強化鐵道安全監理，今年度擴大招聘鐵道檢查員，預計招聘42人，首批檢查員正委由北科大訓練中；第二批檢查員正在進行招募作業，近期就會舉行相關筆試、面試，未來會有專責檢查員，一年365天，天天都會做檢查。