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連日降雨致台中小麥穗上發芽 農業局：已函請災害救助

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
台中市議員施志昌表示，這些穗上發芽小麥都無法製成麵粉，只能賤價出售成其他加工品或是飼料，嚴重影響農民生計，希望市府能盡快定出救助方案。圖／施志昌服務處提供
台中市議員施志昌表示，這些穗上發芽小麥都無法製成麵粉，只能賤價出售成其他加工品或是飼料，嚴重影響農民生計，希望市府能盡快定出救助方案。圖／施志昌服務處提供

極端氣候致使大雨不斷，小麥收成季節遇上大雨導致穗上發芽農損嚴重，台中小麥受損面積達59.5公頃，市議員施志昌、市議員擬參選人林義偉昨早現勘，希望市府農業局能提出救助方案；農業局表示，28日已函請農委會爭取災害救助，待公告後，農民即可申請。

3月正值小麥成熟時節。據中市農業局統計，台中種植面積達127公頃，其中以大雅區最多，有110公頃，占86.3%，其次為外埔區7.9公頃、神岡區6.2公頃；但因近日大雨不斷，植株倒伏，出現穗上發芽災情，損害面積約59.5公頃，損害程度約41%，初估損失金額逾130萬元。

市議員施志昌表示，這些穗上發芽的小麥都沒辦法進入麵粉廠，最後只能賤價出售做成其他加工品或是飼料，嚴重影響農民生計，希望市府農業局能盡快定出救助方案。

市議員擬參選人林義偉指出，台灣小麥最大的種植面積就在台中大雅，而種植的小麥許多是供釀酒之用，但穗上發芽後就無法使用，農民損失慘重。且烏俄戰爭已經嚴重衝擊小麥供給，不只農民受影響，相關產業也會受到波及。

台中市農業局表示，經本局邀集農委會農糧署、台中區農業改良場等組成勘查小組勘查，確認損害率已達現金救助標準，已於28日函請農委會，爭取公告本市為辦理小麥111年3月鋒面農業天然災害現金救助地區，待農委會公告後，受損農民即可向公所提出申請救助，每公頃現金救助1萬6000元；農業局另加碼補助小麥農業災害復耕所需生產資材每公頃2500元。

另農委會為調整稻作產業結構，提升國產糧食供應，推動綠色環境給付計畫，鼓勵種植具進口替代、外銷潛力性質的契作作物或轉作地方特色作物，依作物種類每公頃每期作，給予2.5至6萬元轉(契)作獎勵，其中小麥每公頃4萬5000元、硬質玉米每公頃6萬元。

林義偉指出，台灣小麥最大的種植面積就在台中大雅，而種植的小麥許多是供釀酒之用，但穗上發芽後就無法使用，農民損失慘重。圖／施志昌服務處提供
林義偉指出，台灣小麥最大的種植面積就在台中大雅，而種植的小麥許多是供釀酒之用，但穗上發芽後就無法使用，農民損失慘重。圖／施志昌服務處提供
台中近日大雨不斷，植株倒伏，小麥出現穗上發芽災情，損害面積約59.5公頃，損害程度約41%，初估損失金額逾130萬元。圖／施志昌服務處提供
台中近日大雨不斷，植株倒伏，小麥出現穗上發芽災情，損害面積約59.5公頃，損害程度約41%，初估損失金額逾130萬元。圖／施志昌服務處提供

小麥 農民 農委會

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