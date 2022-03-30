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預防老化不能只靠運動 新北為長者評估如何吃才均衡

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新北衛生局發現，6.6萬長者中有4.2%為營養不良前期。圖／新北衛生局提供
新北衛生局發現，6.6萬長者中有4.2%為營養不良前期。圖／新北衛生局提供

提倡長者運動是預防老化常見的保健方式。不過新北衛生局發現，6.6萬長者中有4.2%為營養不良前期。為此，衛生局除了透過營養師在衛生所，為長者個別化營養及飲食調整，也研發營養小幫手的新北動健康APP，依據使用者生理量測數據或記錄，呈現適合使用者的問題。

新北市65歲以上長者近65萬人，為全國縣市之首。為預防長者太快退化，新北衛生局自2016年起推長者運動，不過醫師建議也需評估飲食狀況，且有些長輩認為，年紀大不需吃這麼多，長期下來容易營養失衡，若再運動反而容易跌倒、受傷。因此衛生局自2019年起，為長者健檢增加營養評估，而發生營養不良前期率約為4.2%。

衛生局長陳潤秋表示，2019年迄今已有6萬617名長者，接受營養評估服務，篩檢出2558位營養不良前期（迷你營養評估量表得分<24分）族群，營養不良前期發生率約為4.2%。其中約500位長者，在新北深坑、坪林的衛生所有5位營養師，給予長者個別化營養及飲食調整，降低營養不良及衰弱的發生。

衛生局健康管理科長陳欣蓉表示，之所以開始做營養評估，是因2016年先推長者運動，醫師建議營養均衡也很重要，加上年長者容易因年紀那麼高，不願吃得過多，或怕膽固醇過高不吃蛋、肉類等，甚至有些偏鄉的長輩，因採買路程較遠，肉類較少攝取，長期下來容易營養失衡。

陳說，長期營養失衡容易發生肌少症的情況，若跌倒肌肉流失將更快，未避免長者退化過快，衛生局因此開始為長者營養評估，也有營養師到老人共餐聚點去看，是否吃得均衡。

此外，社區營養推廣中心也結合新北動健康APP，研發營養小幫手，可依據使用者生理量測數據或記錄，呈現適合使用者的問題類別，例如65歲以上使用者，系統則優先呈現「銀髮樂活輕鬆吃」問題類別，幫助民眾更容易獲得符合本身需要的營養識能。

衛生局 老化

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