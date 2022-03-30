快訊

找到了！和碩前副總裁蔡進國登山失聯 尋獲已無生命跡象

「小吃店」為何有女陪侍？酒國老司機領路看門道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春夏髮色必換大勢「夜墨彩」 搭配吸金定色護挑戰持久

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
巴黎萊雅PRO春夏推出「INK夜墨彩系列」髮色。圖／巴黎萊雅PRO提供
巴黎萊雅PRO春夏推出「INK夜墨彩系列」髮色。圖／巴黎萊雅PRO提供

春夏季節正式到來，髮色也該跟著換季了，巴黎萊雅PRO根據流行趨勢，推出全新的「INK夜墨彩系列」髮色，以冷色調的色系為主，但染髮最怕褪色、髮質跟著變差，巴黎萊雅PRO加碼推出「Metal Detox絲漾博吸金喚彩系列」，保護染髮後的頭髮，持久喚彩更持色。

業者針對深色髮，推出夜墨彩系列染膏，主要是發現消費者染髮時，最擔心顯色或持色效果不佳、大面積漂髮傷害髮質、介意布丁頭，因此夜墨彩系列專門使用在深色髮上，整體顏色結合2022 Pantone年度代表色「Very Peri長春花藍」，髮色帶有寧靜與舒適感，分有松木潮水綠、岩波潮水綠、冰湖夜墨藍、曙光夜墨藍等四系列，低調展現質感，深色髮也能變化髮色。

染了新髮色，更需要後續護理，推出全新具有吸金科技的護髮產品，含有甘胺酸，深入髮芯去除秀髮中的金屬粒子，可以穩定頭髮狀況，並結合甘油、維他命E，減少頭髮斷裂，還能持色，共推出4款產品。

染髮前可以使用吸金喚彩前導噴霧，幫助定色，之後使用吸金喚彩洗髮精，清楚頭髮上的金屬粒子，頭髮半乾時使用吸金喚彩髮芯凝萃，深入修護，最後使用吸金喚彩髮膜，停留5～15分鐘，再以清水沖洗，展現出柔亮秀髮。

時尚KOL Leslie示範INK夜墨彩中的潮水綠髮色。圖／巴黎萊雅PRO提供
時尚KOL Leslie示範INK夜墨彩中的潮水綠髮色。圖／巴黎萊雅PRO提供
時尚造型師Judy Chou示範INK夜墨彩中的夜墨藍髮色。圖／巴黎萊雅PRO提供
時尚造型師Judy Chou示範INK夜墨彩中的夜墨藍髮色。圖／巴黎萊雅PRO提供
巴黎萊雅PRO絲漾博吸金喚彩全系列產品。圖／巴黎萊雅PRO提供
巴黎萊雅PRO絲漾博吸金喚彩全系列產品。圖／巴黎萊雅PRO提供

吸金 巴黎萊雅 換季

延伸閱讀

《氣象廳》朴敏英根本OL髮型範本！層次鎖骨髮、髮尾微捲、低包頭⋯

2022春夏染髮趨勢4大重點！朴敏英同款焦糖棕持續夯，Jennie、Lisa顯白髮色這樣選

厭世高級臉！小S女兒許曦文「時尚無影腳」拍美圖 Lisa玫瑰金髮色超時髦

江宏傑水嫩肌吸金百萬 被問大S再婚反應曝光了

相關新聞

新竹至台中較強對流雲系發展 注意瞬間大雨雷擊

中央氣象局說，上午11時45分新竹至台中地區有較強對流雲系發展，注意瞬間較大雨勢、雷擊及強陣風。

高鐵五一勞動節連假加開14班列車 4月1日凌晨開賣

隨著五一勞動節將屆，台灣高鐵公司今表示，將於4月29日至5月3日，規畫為期5天的勞動節疏運，期間加開14班次列車（南下1...

國道去年清明連假車禍102件 高公局籲：切勿疲勞駕駛

隨著清明連假將屆，高公局表示，根據歷年交通事故資料分析，連假期間因為交通量大，事故件數較平常日增加，肇因多半是未保持安全...

打破「處女膜」假象 婦團盼推動正名打破迷思

「處女膜」既不是一層膜也無法證明是不是處女，但長久以來被視為女性貞潔的象徵，甚至有女性擔心傷害「處女膜」，閃避由陰道進入...

50歲曾中風這次胸痛到撕心裂肺 送醫發現主動脈剝離

花蓮一名50多歲有中風病史的廖姓男子，某晚突感到胸部劇烈疼痛失去意識，被妻子緊急送至急診，經檢查確診心臟被血塊壓迫，情況...

馬拉松跑一半想如廁真尷尬 她找醫師解決腹中大患

45歲楊姓婦人為馬拉松女愛好跑者，常征戰國內外活動賽事，但近年來因子宮肌瘤增大，飽受頻尿困擾，不但無法一覺到天明，更慘的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。