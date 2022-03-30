春夏髮色必換大勢「夜墨彩」 搭配吸金定色護挑戰持久

春夏季節正式到來，髮色也該跟著換季了，巴黎萊雅PRO根據流行趨勢，推出全新的「INK夜墨彩系列」髮色，以冷色調的色系為主，但染髮最怕褪色、髮質跟著變差，巴黎萊雅PRO加碼推出「Metal Detox絲漾博吸金喚彩系列」，保護染髮後的頭髮，持久喚彩更持色。

業者針對深色髮，推出夜墨彩系列染膏，主要是發現消費者染髮時，最擔心顯色或持色效果不佳、大面積漂髮傷害髮質、介意布丁頭，因此夜墨彩系列專門使用在深色髮上，整體顏色結合2022 Pantone年度代表色「Very Peri長春花藍」，髮色帶有寧靜與舒適感，分有松木潮水綠、岩波潮水綠、冰湖夜墨藍、曙光夜墨藍等四系列，低調展現質感，深色髮也能變化髮色。

染了新髮色，更需要後續護理，推出全新具有吸金科技的護髮產品，含有甘胺酸，深入髮芯去除秀髮中的金屬粒子，可以穩定頭髮狀況，並結合甘油、維他命E，減少頭髮斷裂，還能持色，共推出4款產品。