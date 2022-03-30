億光實踐環保行動 認養沙灘護地球

億光電子響應新北市政府「海灘新淨界」企業淨灘公益活動，認養萬里區龜吼沙灘，承諾每年定期清理並維護認養海岸段， 日前更號召員工舉辦淨灘活動，以實際行動實踐企業社會責任，一個上午共清出561公升人為廢棄物，成果豐碩。

海洋廢棄物近年來已成為國際關注議題，如何有效處理及減量，成為環境保護重要課題。億光電子表示，北海岸擁有著豐富多變自然景觀，是非常珍貴的資產，卻深受潮汐洋流影響，變成海洋垃圾聚集之地。

去年受疫情影響，淨灘活動相對減少，許多廢棄物仍持續累積。這次淨灘清出不少生活垃圾，包含保麗龍、寶特瓶、寶特瓶蓋、玻璃瓶、吸管、塑膠餐具等，億光員工透過活動正好對孩子做機會教育，「生活垃圾要妥善處理，別讓自己成了汙染海洋生態殺手。」

億光電子員工26日攜家帶眷，挽起衣袖彎腰撿拾、清理海洋廢棄物，淨灘當天雖然飄著綿綿細雨，但看著沙灘因大家同心協力變得更乾淨，員工都開心的說「下次還要再來淨灘！」億光透過具體行動共同愛護這塊美麗的土地，更用身教為孩子建立最好榜樣。