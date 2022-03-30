快訊

找到了！和碩前副總裁蔡進國登山失聯 尋獲已無生命跡象

「小吃店」為何有女陪侍？酒國老司機領路看門道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

億光實踐環保行動 認養沙灘護地球

聯合報 / 記者許玉娟／即時報導
億光電子響應新北市政府「海灘新淨界」企業淨灘公益活動，認養萬里區龜吼沙灘，日前更號召員工舉辦淨灘活動。圖／億光電子提供
億光電子響應新北市政府「海灘新淨界」企業淨灘公益活動，認養萬里區龜吼沙灘，日前更號召員工舉辦淨灘活動。圖／億光電子提供

億光電子響應新北市政府「海灘新淨界」企業淨灘公益活動，認養萬里區龜吼沙灘，承諾每年定期清理並維護認養海岸段， 日前更號召員工舉辦淨灘活動，以實際行動實踐企業社會責任，一個上午共清出561公升人為廢棄物，成果豐碩。

海洋廢棄物近年來已成為國際關注議題，如何有效處理及減量，成為環境保護重要課題。億光電子表示，北海岸擁有著豐富多變自然景觀，是非常珍貴的資產，卻深受潮汐洋流影響，變成海洋垃圾聚集之地。

去年受疫情影響，淨灘活動相對減少，許多廢棄物仍持續累積。這次淨灘清出不少生活垃圾，包含保麗龍、寶特瓶、寶特瓶蓋、玻璃瓶、吸管、塑膠餐具等，億光員工透過活動正好對孩子做機會教育，「生活垃圾要妥善處理，別讓自己成了汙染海洋生態殺手。」

億光電子員工26日攜家帶眷，挽起衣袖彎腰撿拾、清理海洋廢棄物，淨灘當天雖然飄著綿綿細雨，但看著沙灘因大家同心協力變得更乾淨，員工都開心的說「下次還要再來淨灘！」億光透過具體行動共同愛護這塊美麗的土地，更用身教為孩子建立最好榜樣。

億光認養萬里區龜吼沙灘，帶領員工實踐環保行動，呼籲環境教育應從小紮根，避免垃圾、塑膠微粒傷害海洋生物，透過食物鏈入侵人類體內，億光強調，「淨灘」要從源頭做起，同時推動減塑，才能讓海洋生生不息。

億光電子帶領員工落實環保行動，呼籲環境教育應從小紮根。圖／億光電子提供
億光電子帶領員工落實環保行動，呼籲環境教育應從小紮根。圖／億光電子提供
億光電子員工26日攜家帶眷，撿拾、清理海洋廢棄物。圖／億光電子提供
億光電子員工26日攜家帶眷，撿拾、清理海洋廢棄物。圖／億光電子提供

淨灘 廢棄物 認養

延伸閱讀

大啖海鮮美食、暢玩海灘美景　高雄「旗津券」吃喝玩樂好康多

愛家愛地球！ 台灣房屋林口淨灘 齊力守護海岸線

花蓮沙灘車活動興起 縣府輔導業者成立協會

台東金色沙灘清出酒瓶保特瓶等68公斤籲垃圾自帶回家

相關新聞

新竹至台中較強對流雲系發展 注意瞬間大雨雷擊

中央氣象局說，上午11時45分新竹至台中地區有較強對流雲系發展，注意瞬間較大雨勢、雷擊及強陣風。

高鐵五一勞動節連假加開14班列車 4月1日凌晨開賣

隨著五一勞動節將屆，台灣高鐵公司今表示，將於4月29日至5月3日，規畫為期5天的勞動節疏運，期間加開14班次列車（南下1...

國道去年清明連假車禍102件 高公局籲：切勿疲勞駕駛

隨著清明連假將屆，高公局表示，根據歷年交通事故資料分析，連假期間因為交通量大，事故件數較平常日增加，肇因多半是未保持安全...

打破「處女膜」假象 婦團盼推動正名打破迷思

「處女膜」既不是一層膜也無法證明是不是處女，但長久以來被視為女性貞潔的象徵，甚至有女性擔心傷害「處女膜」，閃避由陰道進入...

50歲曾中風這次胸痛到撕心裂肺 送醫發現主動脈剝離

花蓮一名50多歲有中風病史的廖姓男子，某晚突感到胸部劇烈疼痛失去意識，被妻子緊急送至急診，經檢查確診心臟被血塊壓迫，情況...

馬拉松跑一半想如廁真尷尬 她找醫師解決腹中大患

45歲楊姓婦人為馬拉松女愛好跑者，常征戰國內外活動賽事，但近年來因子宮肌瘤增大，飽受頻尿困擾，不但無法一覺到天明，更慘的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。