台灣2050淨零排放路徑 屆時再生能源占比近7成

國發會今天公布台灣2050淨零排放路徑及策略總說明，根據國家規畫，2050年要達到淨零目標，到電力需求情境年均成長2正負0.5%，總需要電量為4275至5731億度，屆時電力必須要完全去碳，目標要減52%碳排。

環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀表示，到2050年，我國的能源配比再生能源的占比增加為60到70%、氫氣9至12%上看12％、火力加上碳捕捉為20至27％，另外。難以削減排放部分，由碳匯抵減以達淨零排放。

國發會規畫，推出能源、產業、生活、策略轉型等四大策略，以及科技研發、氣候法制等兩大基礎。