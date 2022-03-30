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台灣2050淨零排放路徑 屆時再生能源占比近7成

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
國發會今天公布台灣2050淨零排放路徑及策略總說明。圖／國發會提供
國發會今天公布台灣2050淨零排放路徑及策略總說明。圖／國發會提供

國發會今天公布台灣2050淨零排放路徑及策略總說明，根據國家規畫，2050年要達到淨零目標，到電力需求情境年均成長2正負0.5%，總需要電量為4275至5731億度，屆時電力必須要完全去碳，目標要減52%碳排。

環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀表示，到2050年，我國的能源配比再生能源的占比增加為60到70%、氫氣9至12%上看12％、火力加上碳捕捉為20至27％，另外。難以削減排放部分，由碳匯抵減以達淨零排放。

國發會規畫，推出能源、產業、生活、策略轉型等四大策略，以及科技研發、氣候法制等兩大基礎。

根據規畫，2025年市區電動公車普及率要達到35%；2040年50%既有建築物更新為建築效能一級，或近零碳建築，市售電動車、電動機車要達100%；到2050年，100%新建建築，及超過85%為近零碳建築，產業全面淘汰設備，全面導入低碳製成，同時再生能源比例達到50%，智慧變電所的布建達100%。

國發會今天公布台灣2050淨零排放路徑及策略總說明。圖／國發會提供
國發會今天公布台灣2050淨零排放路徑及策略總說明。圖／國發會提供
國發會今天公布台灣2050淨零排放路徑及策略總說明。圖／國發會提供
國發會今天公布台灣2050淨零排放路徑及策略總說明。圖／國發會提供

建築 再生能源 氣候變遷

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淨零碳排路徑 2050再生能源發電占比破6成

經長：再生能源2026達標

白宮三考量 制裁中國大陸太陽能

三個趨勢 金融業力挺再生能源

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