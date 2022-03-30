高鐵五一勞動節連假加開14班列車 4月1日凌晨開賣

隨著五一勞動節將屆，台灣高鐵公司今表示，將於4月29日至5月3日，規畫為期5天的勞動節疏運，期間加開14班次列車（南下1班，北上13班），總計提供760班次列車的旅運服務。

高鐵公司表示，旅客可自4月1日周五凌晨零時起，透過「T Express行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購勞動節疏運期間所需的車票。

高鐵公司表示，勞動節疏運期間，各車次規畫3至5節自由座車廂，持定期票、回數票或悠遊卡／一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）者，可直接感應進站搭車；同時，疏運期間適用「20人以上團體」、「校外教學」、「校外教學套裝」等優惠專案，亦適用「大學生優惠」並維持「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」專案；「TGo會員月月Go有禮」則暫不適用；歡迎旅客透過高鐵企業網站首頁「購票資訊→購票優惠」查詢最新優惠訊息。

高鐵公司也提醒，「T Express行動購票」App目前 已推出「智慧語音訂票」全新功能，旅客可透過中文語音或文字輸入方式提出訂票需求，系統就會逐步引導旅客，完成座位預訂。使用時請將「T Express」App更新至6.30以上版本。

高鐵公司表示，配合政府防疫指引，旅客自進入車站大廳起即佩戴口罩並配合量測體溫後進站搭車，乘車時亦請全程佩戴口罩。目前高鐵車站及各車次列車均開放旅客在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的情形下飲食，惟飲食完畢後，仍須佩戴口罩。