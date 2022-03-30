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手術成功病患卻昏迷！醫揪出肺栓塞惹禍救回一命

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
澄清醫院中港院區心臟血管內科醫師張耿豪。圖／澄清醫院提供
澄清醫院中港院區心臟血管內科醫師張耿豪。圖／澄清醫院提供

台中澄清醫院中港院區心臟血管內科醫師張耿豪說，一名86歲婦人在接受大腸癌切除手術後，出院前夕突然意識不清且呼吸急促，家屬放棄急救，加護病房醫師仍做最後的努力，在極短時間內追查出是肺動脈被血栓堵住了，採用經導管直接血栓治療，救回老婦人一命，家屬轉悲為喜。

張耿豪指出，肺動脈栓塞是一種因為靜脈系統產生血栓之後，血栓隨著血流堵住肺動脈，臨床表現最常見是喘、胸痛、咳嗽，難以第一時間察覺、診斷，一旦發生，約1/10在一個小時內猝死，若無治療，兩周內死亡率高達26%。

張耿豪說明，老婦人在手術後，傷口復原良好，計畫隔天要出院，卻在當天下午突然意識不清且呼吸急促，血液中氧氣濃度只有80%，血壓掉到70，緊急啟動急救小組將病人送到了加護病房。由於病情突然惡化，家屬經醫師解釋後同意放棄進一步急救。

張耿豪說，加護病房的醫師仍做最後的努力，緊急會診心臟內科醫師，發現在呼吸器跟升壓劑的支持之下，氧氣濃度跟血壓都僅能勉強維持，明明胸部X光看起來肺部充氣正常，但氧氣就是無法順利進入血液，再者發現其心臟右心室異常擴大，緊急執行電腦斷層檢查，確診是肺栓塞惹的禍。

張耿豪指出，考量老婦人年紀大且剛接受大腸切除手術，決定採用經導管直接血栓治療，將特製的溶栓導管置入血栓中，直接在血栓內打入藥物破壞血栓，劑量僅需要傳統的1/4，對年長患者較為安全，且成功率高，療程約需半天，這種微創的手術也不太會感到痛苦。

張耿豪說明，老婦人經治療不到半天，血中氧氣濃度回升到95%以上，也不再需要使用升壓劑維持血壓，不到一周就康復出院。到目前為止，這一年以來，患者出門散步活動都沒有再發生任何不適。

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