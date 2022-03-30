蟄伏嘉義公園44年 阿里山林鐵逾百年蒸汽火車頭修復回家

有105年歷史的阿里山林鐵蒸汽火車頭SL-21號，關在嘉義公園展示44年，2019年7月23日上午阿里山林鐵及文資處以大吊車將它吊起，隔年運送台中1間機械工廠修復，2年多來靠國內技師零件自主修復完成，昨天運回嘉，預計4個月測試及司機員教育訓練，8月投入營運動態保存。

生態觀察家暨攝影師蘇家弘全程影像記錄老火車頭再現風華過程，許多遊客驚喜揮手迎接老火車頭回家，林鐵文資處編列1200萬元修復，2年來經燃煤鍋爐、大梁新製與轉向架組立、鍋爐與直立式汽缸、駕駛座新製等繁複工序，重新復原。

林鐵文資處說，接下來進行4個月行駛軌道運轉及安全測試，以及司機員教育訓練，驗收合格，預計8月投入營運，難能可貴的是，逾百年美製老火車頭，無原廠零件，靠國內機械技師精巧技術，製做組零件，完成修復艱鉅任務。

蒸汽火車頭SL-21號關在嘉義公園鐵柵欄展示長達44年，當時吊修時，資深司機員翁幸昭檢視老火車頭，發現駕駛座煞車閥不翼而飛，煙囪也破裂，飽經風霜老火車頭，狀況很不好。

翁幸昭說，SL-21號與其他同車款有項最大不同特色是，車頭附掛鐵製郵政桶「愛情限時信」，因當時阿里山公路未開通，信件交送仰賴SL-21號小火車，他在老火車頭運轉室，發現寫台灣總督府字樣珍貴壓力錶。

當年駕老火車退休司機員呂文聲說，當學徒及開蒸汽火車8年多，燃燒煤炭要達120度、45分鐘後才能啟動火車動力，從嘉義車站到阿里山要6小時，一定要換人開，否則車廂過於高溫會受不了。