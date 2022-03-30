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配合大甲媽遶境 台鐵4月8日至4月17日加開11班車

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
大甲媽祖繞境將於4月8日登場。本報資料照片
大甲媽祖繞境將於4月8日登場。本報資料照片

大甲媽祖繞境將於4月8日登場，隨著本土疫情升溫，中央疫情指揮中心也提出相關規範，要求廟方配合。大甲鎮瀾宮表示，將會全力配合政府防疫政策，凡是施打三劑疫苗，並下載「數位新冠病毒健康證明」或其他疫苗證明，大甲鎮瀾宮會提供「疫苗３OK」的識別證。

為了方便民眾參與，台鐵今表示，為配合「大甲媽祖壬寅年遶境進香」暨「2022台中媽祖國際觀光文化節─大甲鎮瀾宮周邊演藝活動」活動，將於4月8日及9日加開莒光號各1列次。

台鐵表示，4月8日及17日加開海線及成追線區間（快）車共9班次，歡迎民眾多加利用。

台鐵提醒，為便利民眾搭車前往參加2020大甲媽祖遶境活動，亦提供悠遊卡、一卡通及愛金卡等電子票證服務，或預先購買回程車票，節省排隊購票時間。相關加開列車車次、時刻，可上台鐵官網查詢，網址為 http://www.railway.gov.tw ，及各車站公告。

大甲媽祖 台鐵 疫苗

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