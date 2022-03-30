配合大甲媽遶境 台鐵4月8日至4月17日加開11班車

藍白相間的列車，緩緩駛入樹林車站，月台上的乘客，紛紛拿起手機拍照，記錄營運41年的復興號，於3月29日卸下「復興中華」的重擔，正式與民眾道別，走入歷史，在台鐵組織改造的關鍵時刻，見證新舊更迭的現實。 3月29日上午6時5分，上半部白色、下半部天藍色的605車次復興號，從花蓮車站發車，沿途行經宜蘭、福隆、松山等車站，月台上盡是等待與它道別的鐵道迷，拿著相機拍照，替41歲、最後一班復興號留下最後身影。

2022-03-30 08:00