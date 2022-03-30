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清明連假天氣 賴忠瑋：前兩天濕冷後兩天晴朗穩定

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
清明四天連假的天氣，後兩天較穩定，溫度也逐漸回升。本報資料照
清明四天連假的天氣，後兩天較穩定，溫度也逐漸回升。本報資料照

今天天氣比昨天稍不穩定，各地雲量都偏多，有局部零星短暫陣雨，天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，溫度則是以偏涼到舒適為主，各地清晨僅20到21度，白天高溫則可達27到30度，不過空氣有點潮濕。另外中南部要留意空氣品質，有機會達對敏感族群不健康等級。

今天台灣主要受到有鋒面雲系掠過北部海面影響，雖然位置偏北，不過鋒面尾巴還是帶來一些殘留雲系，另一方面也帶來相對較不穩定的環境，加上今天還是吹偏東風到東南風，帶來較溫暖潮濕的空氣，遇上不穩定的環境，就容易有小範圍對流雲系造成局部短暫陣雨。

他說，今天白天溫度不會到很涼，主要也是因為偏東風帶來暖濕空氣的影響，不過還是要留意早晚有涼意。

賴忠瑋說，明天會有冷高壓從北方蒙古附近南下，前緣冷暖交界的鋒面也將接近中國華南到台灣北方海面附近，中午過後鋒面前緣就會影響台灣北部和東北部，帶來降雨的天氣到周五。這波鋒面的位置較偏北，對中南部的天氣較沒影響，周四及周五仍然是多雲到晴的穩定天氣。不過周末兩天將有華南雲系東移，預計全台灣都會降雨。

「明天要更加留意的是溫度的變化」，賴忠瑋說，預計明天下午東北風及冷空氣也會增強，北部和東北部將開始降溫，周五晚上到周六的降溫幅度最大也最冷，預計北部和東北部的低溫僅14度，中部和東部也只有15到17度，南部約18到19度。下周一起隨著水氣減少、冷空氣減弱後，各地天氣才會再轉穩回溫。

賴忠瑋說，因此清明四天連假的天氣，前兩天較濕冷不穩定，後兩天較穩定，溫度也逐漸回升，安排戶外活動時可以留意一下。

低溫 高溫

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