獨／檢驗檢查部分負擔調整 要求做檢查病人比率增1成

健保部分負擔調整今預告時間截至，調整新制即將上路。醫師發現，近日有民眾為省荷包，就醫時竟希望醫師多開立檢驗檢查，避免部分負擔調整上路後，檢驗檢查需支出部分負擔。台大醫院內科部整合醫學科主任王宗道說，近期觀察，此類詢問患者人數多為個位數，雖然於門診並不顯著，但對比未宣布調整部分負擔前，詢問比率約已增加5%至10%。

檢驗檢查部分負擔調整在即，當有患者詢問希望多做檢查時，當然也有想過可能是這個調整所致。王宗道說，「但這都是可以理解的，因身為病人當然希望省一點。」因此他不會直接問病人，畢竟人數不多，而病人多希望進行的檢查為心臟超音波或心肌灌注掃描檢查等。

王宗道說，醫界多支持調整部分負擔減少醫療浪費，因此面對病人要求，會站在不浪費健保的角度，不會浮濫開立檢查，如心臟超音波檢查，除非是真正病情需要的人，才會進行檢查，如果是症狀穩定的病人，每次檢查須間隔一至兩年，另心肌灌注掃描檢查，對於病情穩定者來說，應至少間隔兩年以上。

「如果病人提出的檢查需求是不需要的，通常溝通後，病人也都能接受。」王宗道說，畢竟檢驗檢查醫療行為不是到百貨公司買東西，民眾想買什麼，就買什麼，而是必須依醫師的專業考量，於民眾健康及不浪費健保的前提下，進行最有利的選擇。

王宗道指出，心臟超音波檢查費用約3000至5000元，而當心臟病患者要確定有無心肌壞死或血管狹窄，進行的心肌灌注掃描檢查，這是種放射線的核子檢查，費用約6000至8000元，以往都是健保給付，但部分負擔上路後，民眾將需自付部分負擔。

台北醫學大學附設醫院內科部主任黃群耀說，目前門診尚未有患者要求多做檢查，原因可能是尚未公告部分負擔調整上路時間，待正式上路後，每次就醫若有藥費、檢驗檢查部分負擔，總費用可能破千元，相信民眾對醫療費用會很有感覺。

不過，即使民眾可能因為擔心檢驗檢查部分負擔調整，希望醫師多先進行檢查。但黃群耀說，醫師仍會依病人的需求及檢查的合理性進行檢查，避免檢驗檢查費用被健保署核刪。

黃群耀認為，部分負擔造成醫療費用增加，目前醫院多半還沒有擬定試算公式提供給民眾或醫師，未來可能會出現很多紛爭，如治療心臟內科病人的藥物多為高價藥，如果領取藥物要多付高額的部分負擔，病人有可能會適應不良，而這些現象須待部分負擔調整上路後，才能再行觀察與擬定解決方法。