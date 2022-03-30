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獨／健保部分負擔調整今預告截止 基層診所新提兩方案

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
健保署長李伯璋說，健保署將彙整各界對部分負擔調整意見後，向部長陳時中面報，再由陳時中拍板定案。本報資料照
健保署長李伯璋說，健保署將彙整各界對部分負擔調整意見後，向部長陳時中面報，再由陳時中拍板定案。本報資料照

健保部分負擔調整今預告期截至，新制何時上路？將由衛福部長陳時中拍板定案。基層醫療協會於截止日前，再提出兩項調整案，首先盼檢驗檢查部分負擔起徵點，由現行500元再次上調至1000元；其次，病人於基層診所領取第一次慢箋，應免收部分負擔。藥師公會全聯會則重申，對各層級醫療院所領取第二次後慢箋免費，深感失望。健保署表示，將彙整各界意見向陳時中面報，並由陳時中拍板定案。

「如此方案是希望真正落實分級醫療。」基層醫療協會理事長林應然說，希望病人從基層診所開始就醫，如果病情有需要，再透過轉診到大醫院，而診所少做檢驗檢查，也少用高價藥品，若病人到診所領取第一次慢箋免部分負擔，也可以不需要多花錢，如此增加民眾到診所就醫意願，降低大醫院醫師、藥師的工作負擔。

健保署長李伯璋說，依健保稽核發現，疫情期間，有醫療院所申報疑似新冠肺炎病人胸部X光檢查費用，但所付影像卻是腳的檢查X光影像，此為申報不實，且有高達235億點數申報健保時，沒有附任何申報資料。

基層診所希望可以將檢驗檢查部分負擔上調至1000元。李伯璋說，這不是不能討論，但希望診所將病人檢驗檢查結果上傳至健保署雲端病歷，避免其他醫療院所重複檢查。

林應然說，基層診所並非不願意上傳檢驗檢查報告，而是依健保署規範，基層診所每年約需花費2萬元使用相關電腦程式，且每個月還需支付維護程式等費用，「對檢驗案件數不多的診所來說，負擔真的太重了。」盼健保署應設計簡單容易使用的方案，而不須支付電腦公司高額的使用費。

此外，基層診所也希望民眾第一次領取慢箋免收部分負擔。李伯璋認為，基於分級醫療與使用者付費，於診所領取第一次慢箋，仍應比照藥費部分負擔收取。

此外，藥師公會全聯會昨也向衛福部發出公文重申，對各層級醫療院所領取第二次後慢箋免部分負擔，深感失望，建請政府針對慢性病人的醫療分級與解決不合理藥價差利益，擬定短、中、長期的改革政策。

李伯璋說，健保署將彙整各界對調整部分負擔意見後，向陳時中面報，再由陳時中拍板定案。

健保 陳時中 李伯璋

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