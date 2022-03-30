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清明連假先濕冷大雨 吳德榮：下周一轉晴甚至會熱

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
今天氣溫續回升，白天偏暖。本報資料照片
今天氣溫續回升，白天偏暖。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天氣溫續回升，白天偏暖；下午微弱鋒面快速掠過，不穩定度提高，鄰近山區有午後對流局部陣雨或雷雨被激發的機率，入夜後雲層漸消散。北部18至30度，中部18至31度，南部20至33度，東部18至31度。

他表示，明天下午起至周五東北季風影響，北部、東半部轉有局部短暫雨，中南部多雲時晴；明天下午起冷空氣南下，氣溫逐日下降，周五晚、周六晨最低溫下探13度，北部轉濕冷、中南部白天舒適、早晚微冷。

清明假期天氣部分，吳德榮說，周六另一波水氣移入，中部以北有陣雨，並逐漸擴及全台，周日持續全台有雨，期間有較大雨勢；北濕冷、中南部濕涼微冷。

吳德榮說，下周一、周二高氣壓影響，西半部為晴朗穩定的天氣；白天北舒適南微熱、夜間因輻射冷卻，清晨氣溫仍低，日夜溫差大；東半部局部地區偶有少量降雨的機率。

他說，下周三至周五持續晴朗穩定的天氣。春季天氣多變，期末模擬常有調整，應隨時注意最新的資料。

清明假期天氣。圖／氣象局提供
清明假期天氣。圖／氣象局提供

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