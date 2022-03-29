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高市府審慎研議外送管理自治條例 民代促辦公聽會

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
外送員滿街跑，工作安全及權益問題，備受關注。記者林巧璉／攝影
外送員滿街跑，工作安全及權益問題，備受關注。記者林巧璉／攝影

高雄市政府研議擬訂「高雄市外送平台業者管理自治條例（草案）」，引發各界熱議，外送員對內容更是反應激烈。高市府勞工局表示，市府是為了保障外送平台外送員權益，才擬訂這項自治條例（草案）」，目前尚在研議中，勞工局近期內再邀集勞方、相關工會及業者，廣泛徵求意見，希望能取得共識。

外送業近年蓬勃發展，但亂象不少，高雄市政府率先擬定「高雄市外送平台業者管理自治條例草案」，規範外送業的職安、食安與交通安全，限制外送員每日工時12小時，並不得提供連續服務達12日。不過，部分外送員抱怨「管太多」，就是想多賺錢才做外送員，擔心自治條例會讓想拚的年輕外送員「變相減薪」。

高雄市議員林于凱表示，外送平台管理自治條例草案還有一些關鍵的缺漏，需要更多討論，已跟勞工局溝通，會再重新擬定版本再送議會審查。這次的提案版本，並無法解決外送員真正的問題，特別是限制12小時工時的部分。關鍵在外送員與外送平台是不平等的承攬關係，因為非勞雇關係，所以有些勞基法所保障勞工應有的權利，在外送員身上看不見；外送員每趟外送的單價過低，每次接單的單價從過去超過100元，一路砍到現在只剩44元，迫使外送員必須接更多單，花更多時間在工作上。

林于凱表示，之後審查「高雄市外送平台業者管理自治條例草案」，他會把重點放在外送平台壓低單趟報酬，再透過趟次獎金來彌補單趟工資過低的問題，迫使外送員為了追求趟次獎金，長時間工作，這是問題的根本。4月6日下午兩點在高雄市議會簡報室將舉辦公聽會，邀請外送員及關心此議題的民眾一起討論。

市議員黃捷說，此自治條例應為約束雇主，而非約束勞工，已請市府再邀集勞工單位討論，待條文更臻完善後再行送審。草案內容規定每日工時不可超過12小時、不可連續工作超過12天，她收到多位外送員陳情，認為市府保護勞工的本意雖良善，但對外送員的工時調配上卻失去自主彈性。

外送員滿街跑，工作安全及權益問題，備受關注。記者林巧璉／攝影
外送員滿街跑，工作安全及權益問題，備受關注。記者林巧璉／攝影

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