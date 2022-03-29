失智症委員會成立 強化評估、增加量能

老年失智症盛行率愈來愈高，失智症未被確診的機率已高達75%！對此，民進黨立委吳玉琴擔任召集人，成立失智症倡議推動委員會，她表示，根據衛福部資料顯示，臺灣109年失智症人口推估已超過29萬人，對家屬、醫護人員都造成極大負擔，所以推動相關法制、醫療改革，勢在必行。

立法院失智症倡議推動委員會邀請學術、醫學、社福與法律領域專家共同組成，陣仗相當龐大。委員會關注四大議題，包括「提升失智症評估工具的完整性」、「宣傳大眾認識」、「擴建失智症專責照護機構」與「檢視現行失智症的照護量能」。

強化評估工具強度

2021年國際報告指出，全球有高達75%的失智症患者沒有被診斷出來，其中對失智症缺乏正確認知與刻板印象是許多患者不願意就醫的原因。台灣大學職能治療副教授毛慧芬以高齡駕駛為例說，現行高齡駕駛的評估僅經過簡單的認知測驗，在駕駛熟悉道路不至於會受到病症影響，然而一旦改變環境，可能就會造成安全風險。

高雄醫學大學神經學教授楊淵偉表示，初步與政府單位合作，透過將病患分類，如同教導學生「因材施教」一樣，讓不同程度的病患接受不一樣的照護。他指出，台灣的科技資通產業非常強，盼能透過科技辦法來強化檢測技術。

台北醫學大學護理學院院長周桂如則建議，國際上已經有許多關於失智症的線上訓練、線上照護的案例，如果透過網路的協助，也能讓照護的力量更無遠弗屆，包括醫療人員的訓練、對患者的關注等，建議台灣可以參考這些案例進行措施的考量。

家庭照護者很重要

衛福部資料顯示，2021年失智症照護中心有103處、社區服務據點有506個，服務近7萬名患者。但楊淵偉指出，失智症患者的長期照護與一般長照需求差異很大，但大多據點仍只有1名正式照護人員，在患者出現遊走或情緒異常時，無法單靠志工來處理，呼籲政府能投注更多專業照護人力。

此外，家庭照顧者關懷總會理事長郭慈安則指出，任何進步國家在步入老年化的過程中，都會因為照顧失智患者而導致家屬出現身心疾病的狀況，而失智症的照護者並沒有得到應有的協助。她認為，可以比照其他國家支援家庭照護者的模式，除了提供經費之外，協助減緩壓力、放鬆出遊這種看似微不足道的協助也很有幫助。

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