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影／台北榮總新口罩呈現團結合作 東森集團捐贈39萬片

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
東森集團捐贈台北榮總醫療用口罩39萬片。記者沈能元／攝影
東森集團捐贈台北榮總醫療用口罩39萬片。記者沈能元／攝影

新冠肺炎疫情肆虐台灣兩年多來，台北榮總努力不懈，始終維持院內零感染紀錄。台北榮總院長陳威明1月16日上任後，念茲在茲院內人員防疫物資，以及護理人員配戴口罩的心情，正巧一不願具名的瑞典設計師無償設計口罩樣式，東森集團也為感謝北榮對台灣醫療貢獻，今捐贈新樣式醫療用口罩39萬片，總費用200萬元，供台北榮總人員使用。

台北榮總新式口罩為不願具名的瑞典設計師，利用台北榮總院徽中的稻穗意象無償設計，總共有6款顏色，呈現北榮的朝氣與活力。陳威明說，此名旅居瑞典的專業設計師於疫情時間十分關心台灣，看到北榮有許多感人的故事，想無償幫忙，而設計出高雅的口罩，代表台北榮總的團結與合作。

陳威明說，北榮在前任院長帶領下創下零院內感染紀錄，他會繼續保持紀錄，且好好照顧病人及同仁，北榮所有人員約有6800多人，若加上分院約有1萬人，且其中八成為女性，他認為北榮員工應該屬於自己的口罩，藉由每天搭配新樣式口罩與不同的衣服，保持心情愉快，保護自己與同仁，感謝東森集團總裁王令麟慷慨解囊、愛心捐贈。

東森集團總裁王令麟說，醫護人員在防疫期間十分辛苦，北榮體系規模龐大，也是北部重要的醫學中心，肩負起開設床位、照顧病人的重要任務，且始終發揮團隊、團結的精神站在第一線，如苗栗電子場、台北環南市場等篩檢工作，北榮同仁往往清晨出任務，以完成防疫工作。東森集團捐贈200萬元，特製雙鋼印醫療用口罩39萬片，提升第一線醫護人員的防護功能，為社會盡一份心力。

陳威明指出，疫情期間，除醫護人員努力防疫外，還有許多企業界無私的捐助醫療物資等，幫助許多醫院度過困境，以對抗病毒，真的很感謝。

台北榮總護理部主任明金蓮說，北榮共有3000多名護理人員，看見色彩繽紛的口罩，心情確實很好，尤其是在第一線工作，必須面對病人的苦痛，總是要保持自己的好心情，才能提供更貼心、更溫暖的醫療服務。

疫情期間，教導同仁防疫觀念十分重要，讓同仁可以守護自己、病人及醫療環境安全，如到專責病房照顧病人才可以全身而退。明金蓮表示，雖然護理人員剛接到照顧確診病人的任務時，內心難免緊張、害怕，甚至照顧確診病人後，擔心將病毒帶回家，又不小心傳染給家人，而不敢回家，院方也安排防疫宿舍讓護理人員入住，維持院內無感染紀錄。

明金蓮說，疫情期間，護理人員也被安排到台北果菜市場為民眾進行採檢，或是到大型接種站施打疫苗，「這如同到百貨公司周年慶搶優惠一樣，護理人員均踴躍報名參與。」即便是為配合果菜市場人員的工作時間，必須凌晨二、三點到醫院集合也沒有任何抱怨，真的很有使命感，守護民眾健康，令人感動。  

口罩 榮總

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