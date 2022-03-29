癌症用藥給付限縮自費增壓力 民團提設置「支持基金」

46歲的阿煌（化名），二年多前確診晚期肺腺癌合併腦轉移，腦中腫瘤多達八顆，因不符合加馬刀治療三顆以下的腫瘤健保給付資格，不得不全自費救命。每月的醫藥費高達17萬元，耗盡他半生的積蓄，只好回到已頂讓出去的機車行當員工，繼續機車修理師傅的工作，每天口罩戴緊緊，幫客人修車以儲蓄治病活下去的基金。

台灣癌症基金會執行長蔡麗娟表示，癌症新藥愈來愈昂貴，納入健保給付的過程平均需要730天，非癌藥僅需要396天。癌藥進入審查前，還有藥品許可申請的關卡要過，對於時間等同生命的癌友來說「等不了也只能自費」。她說，即使健保給付通過，也受到總額、適應症限制，大約只有三成病友的用藥能得到即時給付，難以囊括所有病友的需求。

台灣癌症基金會、台灣病友聯盟、台灣年輕病友協會、中華民國乳癌病友協會今聯合發起「台灣癌症新藥多元支持基金TmCDF」計畫。三大團體指出健保開辦以來，國人平均餘命增加六年，癌友五年相對存活率，從開辦前的40.7％增至59.7％，但是「健保給付生效等待時間長」、「給付涵蓋範圍限縮」，使癌友在面對疾病，常常因為等不到救命新藥，礙於經濟因素，讓救命藥「看得到、吃不到」，陷入「有錢判生、沒錢判死」的掙扎。

三大團體希望，這些未被健保納入給付的對象，由藥廠、病友、政府多元分攤藥費，並以兩年補助為限，助病友渡過等待藥物納入健保前的空白期，減少新藥剛問世時、全面自費下的沉重經濟負擔，也讓政府有時間能夠蒐集該藥品的真實數據與實用證據，促使其最終成為健保給付項目。

蔡麗娟表示，期待台灣癌症新藥多元支持基金的總額，可達到10億至23億元。據調查，目前約有七成病友願意每月自付二萬元進行治療，因此病人共同負擔上限盼設定在每月二萬至三萬之間，未來也將成立委員會評估，哪些新藥適合納入基金協助範圍。