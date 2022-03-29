敦煌寶藏的最後一塊拼圖 《敦煌卷子》出版問世 77萬字窺見敦煌盛世之美

敦煌藏經洞文物多年來四散各地，關注敦煌寶藏的人只能飛往國外朝聖。但原來在臺灣的國家圖書館就有一批貨真價實的敦煌寶藏，而今更出版《敦煌卷子》六冊將珍貴文獻公諸於世。多位敦煌學專家指出，無論從美術、收藏還是學術角度來看，台藏敦煌卷子堪稱「重現敦煌寶藏的最後一塊拼圖」。

國圖於3月19日與聯經共同舉辦座談會，館長曾淑賢、聯經出版發行人林載爵及多位學者專家暢談《敦煌卷子》典藏與出版的價值和意義。

得之不易 千年歷史淬鍊走入民間

《敦煌卷子》經過多年籌備，由國圖特聘國寶級修復大師與古紙專家，歷經二階段文獻修復作業，採用最小干預與可逆性的現代修護原則，對館藏經卷進行局部性的修復作業，再與聯經合作、以高解析的數位化影像搭配依據文獻特性的編目，正式出版《敦煌卷子》全套六冊，讓千年歷史淬鍊不再只存於藏家書房和國外博物館，真正走入民間，以親民的出版形式供外界典藏難得一見的影像。

《敦煌卷子》收錄的抄經文獻影像共77萬字，是從東晉到北宋初年207個手書摹抄寫文獻，包括經鈔、經論疏釋、淨土信仰、密教、佛教戒律、歌讚、禮文、講經文、押座文、設難文、木捺佛像、白畫、道教經典、官文書、私文書等，有經名家鑑賞、裝裱、題跋、鈐印者，充分展現豐富的收藏史及美術史。

圖／聯經出版提供

寫經祈願 古人文化交流與日常生活的軌跡

敦煌寶藏位於石窟在戈壁大漠中，長期予人蒼茫邊陲之感。然而，敦煌是古絲綢之路的必經之處，為東西方文化薈萃之地，台灣敦煌學專家鄭阿財就指出，在大唐全盛時期，「長安有什麼，敦煌就有什麼。」而敦煌藏經洞的文獻，則是古代多元民族文化交流的最佳見證，真實反映了貴族、文士、官吏、庶民、學生、和尚、道士等的日常生活和交流軌跡。

在敦煌卷子中，佛教經典佔了九成，政大中文系教授楊明璋分析，在無法助印經文的年代，手抄經就是當時人們「做功德」的方式。有人祈求國泰民安、有人盼自己延年益壽，也有為全家祈願往生淨土，甚且不乏思念已逝伴侶的寫經，如《大般涅槃經》之卷第八末就有題記「高弼為亡妻元聖威所寫經」。抄經的多元樣貌反映了當時的生活寫照，全六冊《敦煌卷子》讓大眾一窺敦煌盛世之美與日常。

敦煌寶藏在台灣 藏卷精品公諸於世

敦煌卷子散落世界各國，至今已被蒐藏的卷數大約有7萬號，一般認為「藏於英國者最多，藏於法國者最精，藏於俄國者最雜，藏於日本者最神秘，藏於中國者最散。」對比其他地方，鄭阿財認為台藏敦煌卷子雖然數量不是最多，卻有不少精品。例如，其中本屬於袁世凱的二兒子袁克文的藏卷，就被當時中國的故宮館長徐森玉鑑定過；還有安徽文物鑑賞家許承堯的藏卷也很珍貴，鄭阿財指出，許承堯收藏的全都是近唐的楷書最好的精本，能看到它的傳播史、收藏史及其藝術史的價值。

而台藏敦煌卷子中，臺32號《盂蘭盆經講經文》不僅是「目連救母」的故事，更獨特的是，多達99行的國圖藏卷，在俄羅斯竟還有三個殘片，若兩邊藏卷合起來，就會發現是同一個卷子被分割了。這也是為何台藏敦煌卷子雖然和各國的敦煌文獻比起來數量不算龐大，卻是敦煌寶藏中一塊微小而精緻的拼圖。

台藏敦煌卷子極為珍貴，也如大部分流散各地的敦煌卷子一樣長年只能在館中相見。如今，敦煌卷子終於在國圖歷經多年、仔細的修復作業後，以優質的影像公諸於世，實為國寶級知識走入民間的嘗試。為了此次出版，國圖還特別邀請敦煌學專家方廣錩教授整理編目，輔以敘錄資料，並以高解析的數位化影像，方便珍藏者仔細閱覽，為研究中國中古時期宗教、思想、經濟、政治、社會工藝帶來珍貴資料。

《敦煌卷子》正式出版、面世，宛如「重現敦煌寶藏的最後一塊拼圖」，不只從收藏意義而論，更是敦煌學研究的一塊拼圖，學術價值也極具意義。

圖／聯經出版提供

聯經出版《敦煌卷子》