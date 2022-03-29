台鐵安全改革有成效？ 工會、火產出面打臉

台鐵太魯閣事故即將滿一周年，台鐵安全改革情況如何備受各界關注。台鐵今公布安全改革情形，指去年6月至今年2月止，台鐵重大行車事故件數為0件，一般行車事故34件、行車異常事故件數419件，相關數值都較前年同期減少。

不過全國火車駕駛產業工會、台鐵企業工會下午則出面質疑，3月24日立法院公聽會，沒有聽到任何對「安全」具體內容及實質討論，台鐵公司化不是因408次事故的安全問題而來的嗎？運安處每天都讓司機員在不安全的環境下工作，這是哪門子的運安處。

火產表示，台鐵北迴線51K+450處，是我們全國火車駕駛產業工會所有司機員不願再回憶的傷心地，但我們卻必需每日重返現場，那一幕就像錄影帶，每天都在倒帶，提醒我們沛峰(事故罹難助理司機員)走了。

火產表示，今天在忠烈祠陪著江爸爸、江媽媽和其兄長，送 入忠烈祠安息，再見白髮送黑髮，心中的悲憤，不禁要問這樣的災難可以終結了嗎？

火產質疑，太魯閣號事故掀起來了台鐵公司化的議題，但公司化不是應該要以安全為目的，怎麼會是朝著資產、家產而來呢，我們是執行安全任務最前線的基層員工，試問台鐵及交通部有正視過火產對安全的呼籲及聲音嗎？

火產也提到，2007年台鐵大里事故後，當時早已提出動力車保安設備ATP故障，在無備援系統支援下，需設置備用編組因應，或降低速度注意運轉，但建言從未被採納，在無保安連鎖及營運效率的考量下，至今仍束之高閣，難道營運績效比安全更重要嗎。

火產強調，員工要安全、要安定的心，卻被挾持罹難者及社會大眾來妖魔化，試問沒有安定的工作環境，如何創造安全的服務品質提供給社會大眾，交通部及台鐵局未與工會及員工實質誠信的溝通，把不清不楚、曖昧不明的草案倉促送進立法院，又要如何信任交通部。為何交通部不敢將安全的議題落實在草案裡，為什麼不敢清楚將員工的未來明明白白寫在草案裡。

台鐵企業工會理事長陳世杰表示，去年的408事故，對於罹難者家屬的傷痛感同身受，但社會大眾都忘了台鐵同樣也是車毀人亡，改革的目的是為了更安全、更安定，但現在改革都是纏繞在土地、資產，忘記安全，這是無法接受的。

陳世杰也提到，交通部長王國材之前提到資產都會留給台鐵，結果又改口說只有橋樑隧道，到底是哪一句是真的，大家都搞不清楚，也難怪員工對於改革沒有安全感，這是政府要去解決的，只要同仁可以信任，接受改革方向，工會絕對不會反對，請政府不要把壓力丟給他們。