與好空氣自然相癒！柯佳嬿用「呼吸淨哲學」把生活過成一首詩

「心靜能夠聽見呼吸的聲音，而心淨才能聽見內心的聲音。」金鐘影后柯佳嬿在鏡頭前無論扮演什麼角色，都有一種透澈的輕靈感；生活中的她，十分重視心靈的安定，柯佳嬿說：「我們都要練習一個人，享受自在的療癒時光，可以讓我成為想成為的任何角色。」

▲呼吸純淨空氣，享受自在的療癒時光，是柯佳嬿心靈安定的秘訣。 圖／Panasonic提供

內外都純淨！柯佳嬿的「呼吸淨哲學」

「走出語言之外，在向光的一隅，呼吸間聽見內心的聲音，享受與好空氣自然相癒，讓心不只靜，還可以淨。」柯佳嬿獨到的「呼吸淨哲學」，讓她可以全然去除雜念，很純粹的投入各種角色；更讓她在工作與生活之間得以切換自如、維持平衡，遇到太忙、太累、想不透的時候，就先深呼吸一口，專注地享受屬於自己的美好。

▲柯佳嬿的「呼吸淨哲學」，讓她可以去除雜念，很純粹的投入各種角色。 圖／Panasonic提供

日本最新100倍nanoe科技，守護美好呼吸

對柯佳嬿來說，「好空氣是自在享受時，不可或缺的存在！」想要隨時都能和美好呼吸相擁，就一定要重視居家的空氣品質。身為Panasonic代言人，柯佳嬿獨鍾業界唯一、日本技術同步的Panasonic空調，採用日本最新100倍nanoe™科技，每秒可釋放48兆氫氧離子，能夠主動分解、更快速抑制室內空氣中有害物質，100倍超淨化就像家中空氣有了抗體，守護家人的呼吸。

▲Panasonic空調擁有業界唯一、日本技術同步nanoe™科技，100倍超淨化守護美好呼吸。 圖／Panasonic提供

開機全室防疫，空污、病毒、過敏原一次Out！

面對日益嚴重的空氣汙染、未知的病毒，Panasonic空調就像家中的空氣守門員，經法國Texcell機構實證，能夠有效抑制新型冠狀病毒(SARS-CoV-2) 達99.99%，同時經過SGS測試，可去除PM2.5達99.9%，全方位防堵空氣中的灰塵微粒、病毒及過敏原……等。此外，還能遠離從鄰居家飄過來的油煙及菸臭味，抑制室內的寵物異味，輕鬆掌握居家好空氣。

▲Panasonic空調就像讓家中有了抗體，全方位防堵空氣中的灰塵、病毒、過敏原。 圖／Panasonic提供

關機全機防霉，由裡到外自在呼吸

空調關機時，風扇會持續運轉並釋放nanoe™，透過回風將nanoe帶回機體，有效抑制機內黴菌達99%，隨時保養空調，，讓機體達到真正的乾燥潔淨，避免異味產生，也讓使用者每一口呼吸都純淨舒心，不必再擔心台灣潮濕氣候讓空調內部發霉！

▲Panasonic空調每次使用後機體都會自動清潔保養，有效抑制機內黴菌達99%。 圖／Panasonic提供

給生活一些空氣感，讓家多一點想像！我們的每一口呼吸，都與心情和健康息息相關。Panasonic空調打造高品質室內空氣，讓你由裡到外自在呼吸，心靜且心淨，才能扮演好人生中的每一個角色，把眼前的生活過得像一首詩。現在就來體驗柯佳嬿的「呼吸淨哲學」，時刻與好空氣自然相癒。https://reurl.cc/l9lWkA