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嘉義縣竹崎花旗木正開 阿里山櫻花爭豔也不遑多讓

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
阿里山重瓣櫻系列如枝垂櫻分布在阿里山森林園區內範圍最廣，阿里山工作站技術士蕭明學說可開到4月下旬。圖／蕭明學提供
阿里山重瓣櫻系列如枝垂櫻分布在阿里山森林園區內範圍最廣，阿里山工作站技術士蕭明學說可開到4月下旬。圖／蕭明學提供

嘉義縣平地竹崎鄉花旗木盛開，主要分布親水公園和166縣道上逾千株；阿里山櫻花季到4月10日，櫻王染井吉野櫻正漸凋蔽，但森林園區內，大島櫻正盛開，重瓣系櫻花如高砂櫻、關山櫻等開約7成，一葉蘭、高山杜鵑等也接力登場。

竹崎鄉義隆村長葉志紘在166縣道上，種約1200棵花旗木，目前花開約6成，預估約5天後滿開，塑造166縣道成另類別具風情的「粉紅大道」。親水公園內近百株花旗木也盛開，鄉公所粗估約開8成，預計清明節前後將滿開。

阿里山花季到4月10日，無論假日或平日都吸引不少遊客前往賞花，阿里山工作站前大櫻王染井吉野櫻現正逐漸凋謝，由分布沼平公園和工作站前大島櫻接棒，阿里山工作站技術士蕭明學說，近日山區每天下雨加速花期，大島櫻計開到4月中旬。

阿里山花季重點重瓣櫻，包含如高砂櫻、關山櫻、枝垂櫻等分布在沼平公園、派出所旁監工區等地，蕭明學說，在阿里山分布最廣，目前開的最漂亮，花開約7至8成，但近日受天候影響也逐漸凋謝，遊客上山需盡快。

蕭明學說，通常4月下旬普賢象櫻花開代表阿里山櫻花季將謝幕，但遊客也別失望。台灣原生種玉山杜鵑目前全開，主要分布祝山林道、沼平公園和神木車站，目前已全開，花期到4月上旬。

台灣一葉蘭花開也約5成，在生態教育館、第一管制哨和木蘭園附近可見，花期到4月中旬。紫藤花因海拔相對梅山瑞里等地高，花期也較晚，目前開約2成，分布慈雲寺、阿里山賓館和植物園等地，花期也持續到4月中旬。

嘉義縣竹崎鄉166縣道上，逾千株花旗木盛開，但近日受降雨影響，花瓣遭打落不少。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣竹崎鄉166縣道上，逾千株花旗木盛開，但近日受降雨影響，花瓣遭打落不少。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣竹崎親水公園花旗木目前開約7成，預計開到清明節前後。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣竹崎親水公園花旗木目前開約7成，預計開到清明節前後。記者莊祖銘／攝影
台灣原生種玉山杜鵑目前全開，主要分布祝山林道、沼平公園和神木車站，花期到4月上旬。圖／蕭明學提供
台灣原生種玉山杜鵑目前全開，主要分布祝山林道、沼平公園和神木車站，花期到4月上旬。圖／蕭明學提供
阿里山花季重點重瓣櫻，包含如高砂櫻、關山櫻、枝垂櫻等分布在沼平公園、派出所旁監工區等地。圖為高砂櫻。圖／蕭明學提供
阿里山花季重點重瓣櫻，包含如高砂櫻、關山櫻、枝垂櫻等分布在沼平公園、派出所旁監工區等地。圖為高砂櫻。圖／蕭明學提供
台灣一葉蘭花開也約5成，在生態教育館、第一管制哨和木蘭園附近可見，花期到4月中旬。圖／蕭明學提供
台灣一葉蘭花開也約5成，在生態教育館、第一管制哨和木蘭園附近可見，花期到4月中旬。圖／蕭明學提供
阿里山工作站前大島櫻盛開，預計開到4月上旬。圖／蕭明學提供
阿里山工作站前大島櫻盛開，預計開到4月上旬。圖／蕭明學提供

阿里山 櫻花季

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