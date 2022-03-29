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他問實際高熱量多油的食物 網點名這東西「加油還超吸油」

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友詢問哪些食物看似不油膩，但其實很油。圖／ingimage
有網友詢問哪些食物看似不油膩，但其實很油。圖／ingimage

隨著現代人多講究養生，飲食方面也要求少油少鹽少糖，但其實有些食物仍暗藏玄機。日前有網友在PTT發文詢問，有哪些食物看似不油膩，實則高熱量且超油，文章底下許多網友點名百頁豆腐。

原PO表示，他聽說有些食物看起來不油膩，然而內含高熱量且超油，稱之減肥的大敵也不為過，因此詢問眾人哪些食物即是如此。

網友紛紛提出自己的看法，「水餃，一堆以為水煮健康，那內餡都是油好嗎」、「蘇打餅乾」、「美乃滋啦，自己做就知道那要加超多油的」，但更多人認為是百頁豆腐，「竟然有人不知百頁是豆腐之瘤，還常吃」、「百頁豆腐超吸油，炸下去膨脹超多」、「百葉，看起來真的不油，連吃起來都不覺得」、「百頁豆腐的本體是油」。

專家指出，百頁豆腐不是遵循古法用原生豆漿製造出來的豆腐，而是用還原豆漿，但問題在於為使其口感特殊，故油脂含量高，且多孔的外觀易吸收湯汁的高鹽、高納、高普林，因此民眾在食用時，需多加注意份量。

PTT 減肥

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