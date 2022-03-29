快訊

烏克蘭戰報：俄國放棄「去納粹化」的新停火談判？

16歲高中少年慶生喝酒「被拱跳淡水河」 3天後變浮屍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雨後春筍 今年桂竹筍產量大增的原因曝光了

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
剛採收的桂竹筍。圖／農糧署提供
剛採收的桂竹筍。圖／農糧署提供

清明時節正是桂竹筍採收的季節，苗栗縣是全台桂竹筍主要產區之一，其中又以獅潭鄉、南庄鄉、泰安鄉、大湖鄉栽培面積最多，面積高達2萬4000公頃，今年2、3月主產區雨水充足，桂竹筍紛紛冒出頭，產量可望回穩。

農委會農糧署北區分署表示，桂竹筍大多栽培於山坡地林業用地上，屬森林副產物，是筍農重要收入來源，惟田區大多無灌溉設施，產量受天候影響甚鉅，近2年春天氣候久旱不雨，致桂竹筍產量大幅銳減近5成，每公頃產量約5000公斤。

農糧署說，但是，今年2、3月主產區雨量充沛，桂竹筍紛紛冒出頭來，3月底部分產區已陸續開始採收，清明節前後將進入採收高峰期，預估會是豐收的一年，每公頃產量可望超過9000公斤。

農糧署北區分署長王安石表示，桂竹筍栽培管理較為粗放，利用竹林落葉作為有機質肥料，且筍殼堅硬，形成保護層避免害蟲危害，完全不施用農藥及肥料，可以算是最乾淨的蔬菜，這2年來北區分署也持續輔導轄內桂竹筍農友及農會取得產銷履歷驗證，目前苗栗縣已有85公頃取得產銷履歷驗證。

他表示，桂竹筍具有高纖、低熱量的特性，成為體內環保的最佳食材，又富含蛋白質、碳水化合物、維生素與多種礦物質，營養相當豐富。桂竹筍適合用炒、魯及煮湯等方式烹調料理，常見菜色包含桂竹筍炒肉絲、辣豆瓣炒桂竹筍、桂竹筍滷豬腳、桂竹筍排骨湯等等佳餚，品嘗正是季節。

產銷履歷 農糧署 苗栗縣

延伸閱讀

俄烏戰爭衝擊肥料穀類出口 全球糧荒隱現

俄烏戰爭打亂飼料和肥料供應 牛乳價格飆高

台中五岔路口科技執法滿月　取締近7000件違規！

【專家之眼】戰爭引爆糧食危機 陳吉仲鼠目寸光以對

相關新聞

今轉晴回溫南部上看30度 清明連假天氣曝光

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示：「鋒面」尾端結構鬆散，伴隨降水...

圖輯／台鐵復興號走入歷史 鐵道迷搶搭末班車

台鐵局行駛逾40年的復興號列車，自今天6點05分末班車從花蓮站開車後除役，正式走入歷史。吸引許多鐵道迷到場送復興號最後一...

觀光局縣市旅宿管理績效評比 竹苗投雲四縣市「丙等」

交通部觀光局今公布各縣市旅宿業管理績效評比考核結果，其中台北、桃園、新竹、台中、台南、台東以及連江縣等七縣市拿下特優等級...

你也弄錯多年嗎？洗衣機先丟衣服 小心洗不乾淨又傷皮膚

你真的懂洗衣服的正確方式嗎？看似簡單的幾個動作，如果順序錯誤，不僅衣服洗不乾淨，還可能傷到皮膚。 一名女網友在網路論壇「Dcard」發文，提到自己平時洗衣服都用洗衣球，這樣就不怕洗衣精太重倒過頭

台鐵末班復興號走入歷史 鐵道迷搶搭最後一班車

台鐵局行駛逾40年的復興號列車，自今天6點05分末班從花蓮站開車後除役，正式走入歷史。吸引許多鐵道迷到場送復興號最後一程...

從戲中戲之互文 共織表演的多重可能性：專訪《在車上》演員袁子芸

一位年輕的台灣女演員，來到廣島參加戲劇表演。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。