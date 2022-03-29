雨後春筍 今年桂竹筍產量大增的原因曝光了

清明時節正是桂竹筍採收的季節，苗栗縣是全台桂竹筍主要產區之一，其中又以獅潭鄉、南庄鄉、泰安鄉、大湖鄉栽培面積最多，面積高達2萬4000公頃，今年2、3月主產區雨水充足，桂竹筍紛紛冒出頭，產量可望回穩。

農委會農糧署北區分署表示，桂竹筍大多栽培於山坡地林業用地上，屬森林副產物，是筍農重要收入來源，惟田區大多無灌溉設施，產量受天候影響甚鉅，近2年春天氣候久旱不雨，致桂竹筍產量大幅銳減近5成，每公頃產量約5000公斤。

農糧署說，但是，今年2、3月主產區雨量充沛，桂竹筍紛紛冒出頭來，3月底部分產區已陸續開始採收，清明節前後將進入採收高峰期，預估會是豐收的一年，每公頃產量可望超過9000公斤。

農糧署北區分署長王安石表示，桂竹筍栽培管理較為粗放，利用竹林落葉作為有機質肥料，且筍殼堅硬，形成保護層避免害蟲危害，完全不施用農藥及肥料，可以算是最乾淨的蔬菜，這2年來北區分署也持續輔導轄內桂竹筍農友及農會取得產銷履歷驗證，目前苗栗縣已有85公頃取得產銷履歷驗證。

他表示，桂竹筍具有高纖、低熱量的特性，成為體內環保的最佳食材，又富含蛋白質、碳水化合物、維生素與多種礦物質，營養相當豐富。桂竹筍適合用炒、魯及煮湯等方式烹調料理，常見菜色包含桂竹筍炒肉絲、辣豆瓣炒桂竹筍、桂竹筍滷豬腳、桂竹筍排骨湯等等佳餚，品嘗正是季節。