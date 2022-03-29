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來趟生態自行車之旅 新竹左岸濕地增步道生態解說平台

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
民眾來訪還能近距離觀賞柯子湖人工濕地，不定期有過境候鳥駐足。圖／新竹市政府提供
民眾來訪還能近距離觀賞柯子湖人工濕地，不定期有過境候鳥駐足。圖／新竹市政府提供

新竹市頭前溪左岸長期閒置雜草叢生、被倒置廢棄物，市府規畫「全線濱河自行車綠廊道景觀優化工程」、「新竹左岸生態環境與棲地改善工程」，今宣布兩項工程皆完工，10公里自行車道已有全新植披、喬灌木，濕地也增設環景漫遊步道，左岸沿途還有5處生態觀景平台，民眾來訪還能近距離觀賞溪埔子、柯子湖人工濕地，不定期有過境候鳥駐足。

市長林智堅說，市府完工4000多萬「全線濱河自行車綠廊道景觀優化工程」與2000萬「新竹左岸生態環境與棲地改善工程」，在自行車道旁重新種植喬灌木、高草，讓騎士不在被雜草阻擋車道，還設置溪埔子人工濕地與柯子湖人工濕地自行車道支線、濕地漫遊步道，讓旅客更可貼近人工濕地等，近距離觀賞水生動植物。

溪埔子人工濕地與柯子湖人工濕地曾見保育級動物魚鷹、白鼻心、台灣窗螢在此出沒，還有台灣萍蓬草、香蒲、台灣水龍等台灣特有種植物。生態池中的陸島棲地因季節更替，還吸引難得一見的過境候鳥駐足停留，如小水鴨、紅冠水雞、小鷿鷈等，民眾可親近賞鳥。

另外，左岸也是全年齡的運動廊道，環保局說，新竹左岸滑輪公園適合「Pushbike（滑步車）、兒童自行車、兒童滑板車、溜冰鞋」四大類滑輪運動，民眾開車可從台1線頭前溪橋下，由新竹左岸前溪出口（中華路一段2巷處）進入，或是自行車道里程標示7公里500公尺處進入。

「狗狗公園」則設有大小型犬區、26組遊戲設施、夜間照明等。還有提供毛小孩飲水、狗便袋、能歇息的休憩棚及座椅等貼心設施。可由中華路一段1 巷，左岸前溪出入口進入。

市府指出，清明連假將至，竹市將舉辦兒童藝術節風的運動場於新竹左岸登場，歡迎民眾一起造訪，可在人工濕地賞水生動植物，也可和家人走訪左岸滑輪公園、狗狗公園。

溪埔子與柯子湖濕地步道。圖／新竹市政府提供
溪埔子與柯子湖濕地步道。圖／新竹市政府提供
新竹左岸滑輪公園適合「Pushbike（滑步車）、兒童自行車、兒童滑板車、溜冰鞋」四大類滑輪運動。圖／新竹市政府提供
新竹左岸滑輪公園適合「Pushbike（滑步車）、兒童自行車、兒童滑板車、溜冰鞋」四大類滑輪運動。圖／新竹市政府提供
市府今宣布，新竹左岸濕地增步道、生態解說平台。圖／新竹市政府提供
市府今宣布，新竹左岸濕地增步道、生態解說平台。圖／新竹市政府提供
新竹左岸生態棲地動物，粗腿擬瘦招潮蟹。圖／新竹市政府提供
新竹左岸生態棲地動物，粗腿擬瘦招潮蟹。圖／新竹市政府提供

人工濕地 自行車 新竹

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