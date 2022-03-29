長期肺病意外找出「肝水泡」 行動超音波深入偏鄉立功

行動超音波深入偏鄉，及早揪出病灶。桃園市一名80多歲長者長期有呼吸道症狀，原先以為是肋膜積水，但受限交通不便無法就醫，桃園市復興區衛生所使用手持行動超音波檢查，確認肋膜未積水而是增厚，卻發現肝臟水泡（肝囊腫），協助轉往醫院治療，及早確診及早治療。

因應原鄉離島遠距、行動醫療所需，仁寶電腦公司捐贈71台手持式無線超音波系統，提供原鄉離島衛生所使用。衛生福利部今舉辦捐贈記者會，由次長石崇良代表受贈及頒贈感謝狀。

手持式無線超音波體積輕小、機動性高，操作時只需一台平板即可即時獲得檢查影像，方便醫師在原鄉離島看診或至部落巡迴醫療時使用，讓民眾能提早診斷，使用範圍包括肝、膽、腸、胃以外，也包括肺、腎、婦科、泌尿系統及腹腔創傷內出血檢查。

桃園市復興區衛生所主任林德文透露，原鄉或偏鄉沒有這麼多專科，傳統標準型超音波也不適合移動到部落，行動超音波對於居家醫療、長照或簡單緊急醫療處置有相當實用性，尤其腹部超音波臨床應用廣泛，包括軟組織、肺臟、心臟等，可以讓偏鄉居民得到更好照護。

高雄市衛生局簡任技正郭瑩璱表示，感嘆科技進步照顧偏鄉，回想25年前，當時必須2人一組、扛著30公斤的超音波，搭巡迴車進入偏鄉，尤其上台階最困難，若有行動超音波，可讓醫療人員輕鬆不少，更可造福偏鄉民眾。

石崇良表示，衛福部過去在偏鄉實施6大策略、3大主軸包括：「強化在地人力」盼增加公費生額外容額，提升在地人力；「醫學中心支援計畫」藉由其他醫學中心力量，補足專科人力不足；「科技遠距醫療」借重科技拉近城鄉差距。

石崇良說，我國2018年遠距醫療法規鬆綁，也增加傳輸寬頻至100Mbps、結合醫學中心佈建專科團隊人力及診斷輔助設備，除了已有的眼底鏡、耳鏡等五官鏡，接下來用超音波看「五臟六腑」也相當重要，加上健保給付，可逐步提升醫療品質，預計4月底前將設備送至偏鄉。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言表示，超音波檢查對於確診疾病有非常大幫助，他長期在偏鄉進行C肝防治，最擔心若疾病沒有症狀或延後就醫，影響病人預後狀況，尤其在C肝治療，不希望演變為肝硬化、肝癌，若有癌症必須先治療，後續再治療肝炎，超音波即可提早檢查出腫瘤。

戴嘉言舉例自己的一名偏鄉病人，治療C肝前照超音波發現腫瘤，立刻協助轉院做電腦斷層、開刀，完成肝癌治療後，才開始吃藥治療肝炎；另一名台東家醫科醫師，也是在病人治療前，用超音波檢查出3公分腫瘤，立即轉往醫院治療。

在B、C肝慢性防治中，除了超音波外，血清檢測一樣重要。戴嘉言說，懷孕會增加胎兒蛋白，肝癌也會有胎兒蛋白，若血清檢測若發現胎兒蛋白增加，必須警覺。因此專科醫師在治療慢性肝炎前，會先確診是否有肝癌。