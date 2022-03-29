快訊

烏克蘭戰報：俄國放棄「去納粹化」的新停火談判？

16歲高中少年慶生喝酒「被拱跳淡水河」 3天後變浮屍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

免徵大宗物資營業稅至六月有幫助嗎？業者這樣說

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
行政院昨宣布大宗物資黃豆、小麥、玉米營業稅調降5%延長到6月底。圖／業者提供
行政院昨宣布大宗物資黃豆、小麥、玉米營業稅調降5%延長到6月底。圖／業者提供

烏俄戰爭衝擊全球能源及糧食供應鏈，行政院昨宣布大宗物資黃豆、小麥、玉米營業稅調降5%延長到6月底。飼料公會表示，對於上漲的原物料能減緩一點點，但期貨及運費的漲幅已經遠遠超過30%，面對未來飼料價格，只能緩漲，產業鏈的環節「大家都很辛苦」。

台灣飼料工業同業公會總幹事鄒信男表示，減緩大宗物資黃豆、玉米、小麥進口的營業稅5%，飼料業者進口成本可以少5%，壓力可減緩一些，對飼料會員廠來說，可以幫助成本減項，對於未來國內飼料價格，這5%減免營業稅的因素要加進去，自然不能漲。

鄒信男表示，從今年2月，政府就要求飼料廠要凍漲，所持的理由，就是政府已經減免5%的營業稅，其實，這5%換算成飼料價格，頂多也就5毛錢，但目前期貨以及運費漲價的幅度，已經遠遠超過30%，政府有意見，也不可能一次漲足，只好延緩，由於各家飼料廠的進貨成本不一，還能有點空間。

他說，這5%營業稅減免，還是應付不了高漲的採購成本，只能多少拖一下，畢竟飼料漲價，下游各畜牧業、養殖戶成本也會跟著漲，若畜牧業沒有利潤不賺錢、不養了，末端消費也會跟著漲，現階段，大家都很辛苦。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，減緩5%黃小玉營業稅，對企業有幫助，但對基層畜牧業者無感；反而要關注的是，春天過後就是夏季，每逢夏季期間，豬隻生長緩慢，造成拍賣重量和數量皆降低，而使拍賣價格逐步走揚，此乃正常市場機制；但農委會每次藉由增加休市日來壓抑豬價，反而弄巧成拙，實則造成限量供應豬肉的民眾恐慌。

他說，除了飼料價格高漲以外，一直以來，生產端要承擔最大的風險和成本，好不容易有少許利潤彌補之前的虧損，政府就會急著打壓豬價平息民怨；就算是增加休市日來釋放豬源壓抑價格，事後也應該要在春節期間價格較低的月份補回來拍賣日，這樣才公平。

豬價 漲價 小麥

延伸閱讀

爭鮮哪盤CP值最低？ 眾狂指「這項」：比天龍人還盤

俄烏戰爭加劇通膨 華爾街日報：中國「準備充分」儲糧冠全球

俄羅斯破壞世界糧倉，全球糧食危機惡化？

農民改種玉米更有利潤 學甲小麥田今年銳減

相關新聞

今轉晴回溫南部上看30度 清明連假天氣曝光

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示：「鋒面」尾端結構鬆散，伴隨降水...

圖輯／台鐵復興號走入歷史 鐵道迷搶搭末班車

台鐵局行駛逾40年的復興號列車，自今天6點05分末班車從花蓮站開車後除役，正式走入歷史。吸引許多鐵道迷到場送復興號最後一...

觀光局縣市旅宿管理績效評比 竹苗投雲四縣市「丙等」

交通部觀光局今公布各縣市旅宿業管理績效評比考核結果，其中台北、桃園、新竹、台中、台南、台東以及連江縣等七縣市拿下特優等級...

你也弄錯多年嗎？洗衣機先丟衣服 小心洗不乾淨又傷皮膚

你真的懂洗衣服的正確方式嗎？看似簡單的幾個動作，如果順序錯誤，不僅衣服洗不乾淨，還可能傷到皮膚。 一名女網友在網路論壇「Dcard」發文，提到自己平時洗衣服都用洗衣球，這樣就不怕洗衣精太重倒過頭

台鐵末班復興號走入歷史 鐵道迷搶搭最後一班車

台鐵局行駛逾40年的復興號列車，自今天6點05分末班從花蓮站開車後除役，正式走入歷史。吸引許多鐵道迷到場送復興號最後一程...

從戲中戲之互文 共織表演的多重可能性：專訪《在車上》演員袁子芸

一位年輕的台灣女演員，來到廣島參加戲劇表演。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。