免徵大宗物資營業稅至六月有幫助嗎？業者這樣說

烏俄戰爭衝擊全球能源及糧食供應鏈，行政院昨宣布大宗物資黃豆、小麥、玉米營業稅調降5%延長到6月底。飼料公會表示，對於上漲的原物料能減緩一點點，但期貨及運費的漲幅已經遠遠超過30%，面對未來飼料價格，只能緩漲，產業鏈的環節「大家都很辛苦」。

台灣飼料工業同業公會總幹事鄒信男表示，減緩大宗物資黃豆、玉米、小麥進口的營業稅5%，飼料業者進口成本可以少5%，壓力可減緩一些，對飼料會員廠來說，可以幫助成本減項，對於未來國內飼料價格，這5%減免營業稅的因素要加進去，自然不能漲。

鄒信男表示，從今年2月，政府就要求飼料廠要凍漲，所持的理由，就是政府已經減免5%的營業稅，其實，這5%換算成飼料價格，頂多也就5毛錢，但目前期貨以及運費漲價的幅度，已經遠遠超過30%，政府有意見，也不可能一次漲足，只好延緩，由於各家飼料廠的進貨成本不一，還能有點空間。

他說，這5%營業稅減免，還是應付不了高漲的採購成本，只能多少拖一下，畢竟飼料漲價，下游各畜牧業、養殖戶成本也會跟著漲，若畜牧業沒有利潤不賺錢、不養了，末端消費也會跟著漲，現階段，大家都很辛苦。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，減緩5%黃小玉營業稅，對企業有幫助，但對基層畜牧業者無感；反而要關注的是，春天過後就是夏季，每逢夏季期間，豬隻生長緩慢，造成拍賣重量和數量皆降低，而使拍賣價格逐步走揚，此乃正常市場機制；但農委會每次藉由增加休市日來壓抑豬價，反而弄巧成拙，實則造成限量供應豬肉的民眾恐慌。

他說，除了飼料價格高漲以外，一直以來，生產端要承擔最大的風險和成本，好不容易有少許利潤彌補之前的虧損，政府就會急著打壓豬價平息民怨；就算是增加休市日來釋放豬源壓抑價格，事後也應該要在春節期間價格較低的月份補回來拍賣日，這樣才公平。