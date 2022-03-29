影／復興號列車今除役 民嘆「青春記憶隨著消失」
配合EMU3000型列車投入台鐵營運，走過約41年的復興號末班列車今天上午從花蓮發車，抵達新北市樹林車站，完成最後一次運輸任務。許多鐵道迷也隨列車一路慢駛抵，於樹林站下車拍照見證時代的變遷，有人感嘆早期女友常陪著搭車返校，「覺得青春歲月隨著復興號一併消失了。」
台鐵局今起微調班表時刻，第605次末班復興號列車今上午從花蓮6時5分發車，上午10點抵達終點站樹林站，正式除役退出班表。台鐵並於昨天上午在台北站及花蓮站發行復興號末班車紀念套票，每套150元，內含花蓮至新城復興特快名片式車票1張，車票背面畫有末班車座位號碼。
花蓮站長林德香為購買紀念套票的旅客現場簽名留念，有民眾一早就在台北及花蓮站排隊，約20分鐘就賣光。買到的幸運旅客都說要珍惜這歷史的文物。台鐵也為末班復興號設計專屬車頭牌，供大眾拍照留念，紀念最後運行。
復興號自1981年3月推出冷氣對號的復興號快車，初期曾附掛在莒光號列車上成為莒興號，車廂數量充裕後，混合編組才被取消，復興號外觀則維持現行白色與藍色塗裝。
過往經常搭乘復興號的一位男子表示，早期因復興號票價比較便宜、也有冷氣可吹，只是搭乘時間比較久，但與女友一起搭乘，聊聊天也很舒服，「復興號是青春的一部分，隨著復興號停駛，感覺年輕歲月一併消失。」
今上午台鐵局長杜微率運務處長劉雙火、台北站長胡詠芝等人至台北站月台歡送605次復興號，並致贈局長親筆簽名的紀念套票給乘務人員以資紀念，見證復興號除役歷史性一刻，也象徵台鐵正式啓動簡化車種的運作。
杜微表示，台鐵未來將朝簡化車種方向推進，全局只有城際列車、區間列車及觀光車隊，以提升車輛維修、票務、及對不同需求旅客的服務。配合新車投入，台鐵在公司化前就要達成既定車種簡化階段性目標，今年內陸續汰除折疊門莒光號、舊式DMU柴聯自強號等車款。
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