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聲音故事館開幕 體驗人聲、音樂、音效打造的廣播節目

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
國立教育廣播電台62周年台慶，也替「聲音故事館」揭開序幕。記者趙宥寧／攝影
國立教育廣播電台62周年台慶，也替「聲音故事館」揭開序幕。記者趙宥寧／攝影

國立教育廣播電台62周年台慶，也替「聲音故事館」揭開序幕。教育部潘文忠今天親自出席開館活動，他表示，教育電台是親師生最要好的朋友，透過聲音故事館也能讓社會各界知道錄製節目是怎麼一回事，帶給大家不一樣的體驗。

「聲音故事館」集結了廣播、聲音與故事，教育電台台長黃月麗表示，教育電台自民國49年成立以來，肩負終身學習、社會教育的使命，而聲音故事館在教育電台62周年這天開館，也象徵電台與時俱進，並結合最新科技與創意，帶領廣大的聽眾從收音機旁進入廣播的聲音世界中。

潘文忠致詞時表示，教育電台是親師生最要好的朋友，在歷任台長努力下接棒，也為電台推陳出新。他說，教育電台不斷讓大家從空中聽到節目，也讓大家知道錄製節目是怎麼回事，教育電台讓大家了解運作方式，特別將聲音、效果集結成故事館，帶給大家更好的體驗。

聲音故事館一樓呈現各式主題展區，以簡單、直覺的體驗過程讓民眾了解廣播節目，是如何透過人聲、音樂、音效等三元素製播；另設有「廣播製作體驗專區」，透過錄音室情境，讓民眾能透過觸控螢幕指引，錄製屬於自己的廣播Live show，讓自己成為聲音的主人。而在聲音特展區，則定期會有主題策展。

若走上二樓，則設有「聲音的旅程」、「廣播的故事」與「電台大事紀」等展區，除了展示廣播工程常用的設備，以及訊號傳遞的過程，還有眾多廣播人的心路歷程、聽眾故事，以及教育廣播電台的歷史。

教育部長潘文忠表示，教育電台是親師生最要好的朋友，透過聲音故事館也能讓社會各界知道錄製節目是怎麼一回事，帶給大家不一樣的體驗。記者趙宥寧／攝影
教育部長潘文忠表示，教育電台是親師生最要好的朋友，透過聲音故事館也能讓社會各界知道錄製節目是怎麼一回事，帶給大家不一樣的體驗。記者趙宥寧／攝影

潘文忠 教育部

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