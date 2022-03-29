沒BC肝病史 上腹痛檢查竟是肝癌 9旬男樂觀抗癌

台中90歲周姓男子過去沒有B、C肝炎，去年因上腹部不適就醫，意外發現4.5公分大的早期肝臟腫瘤，考量患者年紀太大無法承受手術，侵入性的動脈栓塞或電燒風險也很高，經接受2個月放射線治療配合免疫療法療程，胎兒蛋白指數降至正常值，肝腫瘤也幾乎消失，樂觀抗癌。

衛福部台中醫院放射腫瘤科主任廖志穎說，臨床上早期肝癌以手術、電燒及栓塞治療為主，但考量高齡長者體力較差，手術、電燒及栓塞都不適宜，藥物治療選擇也較少。化療對肝癌效果不佳，標靶藥物效果有限且副作用大，因此放射線治療與免疫療法就是一個最為安全的選項。

廖志穎指出，台中醫院採雙免疫療法搭配血管新生抑制劑，大幅提升治療反應50%~60%，且副作用相對可被承受。肝功能越好的患者，接受免疫治療時的白血球活性也比較好，配合免疫營養素的調理，與高劑量放射線精準破壞癌細胞，能大幅增加療效。

廖志穎說明，周姓長者在接受15次的高劑量放射線療程配合影像導引精準定位，搭配每三周的免疫檢查點治療，輔以整合醫學免疫營養調理，周姓長者治療過程中，僅發生過一次的一級皮膚疹反應與輕微疲憊感，其他食慾、精神狀態都很好，體重也維持得不錯，可見高齡癌症患者，在醫療團隊細心的評估之下，仍可以找到最佳的治療組合，在抗癌路上凱旋歸來。