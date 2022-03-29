右胸腫塊越來越大 32歲新竹少婦切乳重建甩癌細胞

新竹縣1名32歲已婚女患者日前摸到右胸有小腫塊，當時不以為意，經過半年後發現腫塊越來越大，且淋巴出現腫大的狀況而求診，經過超音波和電腦斷層檢查，發現有約2公分的腫瘤，確診乳癌第三期，經過化療和雙標靶治療約4個月，腫瘤縮小，後經切除右乳並進行乳房重建手術，目前恢復良好。

中國醫藥大學新竹附設醫院乳房外科主任劉良智指出，該女性病患來就診時，照超音波發現疑似惡性腫瘤，立即做穿刺，病理報告顯示賀爾蒙接受體為陰性，HER2受體為陽性，腫瘤發展指數高達7成，因此選擇以化療和雙標靶治療。

醫師指出，4個月後超音波追蹤發現惡性腫瘤從約2公分縮小到0.8公分，而原本因轉移而腫脹的淋巴，從約2.6公分縮小到約0.5公分，和病患溝通建議可保留乳房，但病患對於再復發十分恐懼，希望把風險降到最低，討論過後決定接受右乳全切除和立即性重建手術。

劉良智說，以達文西手術切除右乳後，整形外科團隊立即進行乳房重建手術，術後病理報告顯示乳房組織與淋巴組織完全沒有發現腫瘤細胞。病患目前恢復良好，定期門診追蹤，由於手術經腋下傷口進入，乳房正面沒有任何傷口，外觀和術前一樣，病患也對重建後的乳房相當滿意。

劉良智指出，惡性腫瘤不超過5公分，淋巴沒有轉移，沒有靠近乳頭或乳暈，可以採取部分切除手術，保留乳房，後續再透過放射治療，回門診定期追蹤。