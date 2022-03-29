防國道塞車、二次事故 1968App推警政報案

國道去年Ａ1事故死亡人數高達79人，較前年增加18人，其中有不少駕駛人在國道上發生拋錨、故障、追撞，卻因不知道怎麼處理，導致二次事故發生，釀成死亡車禍。為此，高公局表示，為了方便民眾快速通報國道事故，「高速公路1968」App提供「警政報案」功能，透過手機定位，公路警察勤務指揮中心可掌握報案所在國道位置，加速派遣轄區員警到場處理。

高公局表示，一般用路人在高速公路發生事故時，都是直接撥打「110」報案，系統會先轉接到所在地縣市警察局勤務指揮中心，再轉派到國道公路警察局處理，如用路人不清楚所在位置，恐增派遣所需時間。

高公局說，為加速國道事故處理時效，防止二次事故發生，高速公路局與公警局合作，利用「高速公路1968」App提供「警政報案」功能，藉由用路人手機定位資訊，直接將單鍵報案電話轉接至所在位置之轄區警察大隊勤務指揮中心處理，建議民眾使用該App時開啟手機定位資訊，以利該報案功能使用。

此外，隨著清明連假將屆，恐湧現大批出遊、掃墓人潮，高公局也提醒，「高速公路1968」App「時間預測」功能，提供國道未來日與即時行車時間預測服務，可查詢未來100日內任何時間行駛國道起終點交流道間的行車預測時間，查詢結果包含出發時間的前1小時及後2小時內行駛國道的預測時間外，並貼心建議當日最佳與不建議之出發時間。

高公局表示，點選「時間預測/即時規劃」功能時，系統即提供當下行駛國道起終點交流道的預計行駛時間、各路段行車速度、即時影像及天氣資訊。民眾可事先利用App「首頁/自訂推播」開啟「旅行時間訂閱」，將可接收系統於指定時間主動推播之訂閱路線行車時間等資訊。