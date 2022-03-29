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華航推雲端書坊 百種刊物下載「吃到飽」

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
中華航空機上娛樂推出「華航雲端書坊 Dynasty Sky Reading」電子刊物服務，全機隊、全艙等旅客都可使用手機等個人電子設備瀏覽書報雜。圖／華航提供
中華航空機上娛樂推出「華航雲端書坊 Dynasty Sky Reading」電子刊物服務，全機隊、全艙等旅客都可使用手機等個人電子設備瀏覽書報雜。圖／華航提供

華航空機上娛樂推出「華航雲端書坊 Dynasty Sky Reading」電子刊物服務，全機隊、全艙等旅客都可使用手機等個人電子設備瀏覽書報雜誌，上百種刊物無限下載「吃到飽」，享受閱讀零時差的飛行新體驗。

華航表示，雲端書坊透過「中華航空」手機應用程式APP做為閱讀平台，只要登入會員卡號、訂位代號或機票號碼，即可建立屬於個人的數位書房，自由選擇想看或收藏喜愛的書刊，不受報刊上機的份數限制。

華航表示，雲端書坊上架超過百種最新發行的報紙與雜誌資源，包括中文、英文、日文、西班牙文、法文、葡萄牙文、阿拉伯文與越南文等多語種刊物，滿足國內外旅客的需求與習慣，閱讀無國界；內容橫跨商業政經、生活旅遊、藝術文學、健康運動、流行時尚等多方領域；還與觀光局合作，推出「探索台灣系列」，介紹各地特色景點與美食，推廣行銷台灣之美。 

且華航雲端書坊還開放所有旅客在行前準備不限次數下載刊物，商務艙及晶鑽、翡翠會員可於搭機前5天使用，而豪華經濟艙及金卡會員、經濟艙旅客及華夏會員也可分別在搭機前48小時與24小時下載，甚至直到航班到達後48小時內，旅客仍可以繼續瀏覽華航雲端書坊的書海資源。

此外，天合聯盟會員及代理航旅客進入桃園及高雄機場貴賓室，也能透過華航雲端書坊閱讀報章雜誌，享受升級版的娛樂服務。另也提醒旅客，在登機前可以先開啟華航雲端書坊下載喜愛的報章雜誌，為旅程增添樂趣。

華航表示，將持續提供各項數位化服務，包括網站增設「防疫安心GO專區」，整合訂房、訂車及醫院檢測等一站式檢索訊息，推廣網路報到及自助行李託運服務，使用電子化健康聲明書，試行國際航空運輸協會IATA Travel Pass旅行通行證、Affinidi 電子健康驗證等，配合台灣規劃執行「健康資訊數位證明平台」，逐步啟用部份機場人臉辨識自助登機。

華航

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