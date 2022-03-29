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觀光局縣市旅宿管理績效評比 竹苗投雲四縣市「丙等」

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
觀光局長張錫聰。圖／報系資料照
觀光局長張錫聰。圖／報系資料照

交通部觀光局今公布各縣市旅宿業管理績效評比考核結果，其中台北、桃園、新竹、台中、台南、台東以及連江縣等七縣市拿下特優等級；新竹縣、苗栗縣、南投縣和雲林縣等四縣市則只有丙等。觀光局表示，將督促各縣市政府落實旅宿業輔導，並加強各項旅宿管理措施，以保障消費者住宿安全與權益。

觀光局表示，為督導地方政府落實旅宿業管理作為，每年持續辦理考核業務，今年績效評比考核主要針對消費者住宿安全及保障、非法旅宿管理面、合法旅宿管理面等三大面向，考核小組成員包括專家學者。

根據觀光局公布的考核結果，台北市、桃園市、新竹市、台中市、台南市、台東縣和連江縣等七縣市獲特優，基隆市、屏東縣和金門縣等三縣市則是優等，新北市、嘉義市、嘉義縣、高雄市和宜蘭縣等五縣市則是甲等。

此外，彰化縣、花蓮縣和澎湖縣等三縣市為乙等，新竹縣、苗栗縣、南投縣和雲林縣等四縣市則是丙等。

觀光局長張錫聰表示，各地方政府為有效管理或輔導轄內旅宿業者，多有其獨特之管理模式，像是台北市政府成立諮詢平台，輔導非法旅宿合法化，桃園市政府則是透過修法及變更都市計畫來輔導原住民部落民宿合法化，新竹市及台南市著重於非法旅宿查處。台中市政府利用假日加強聯合稽查及推廣「低碳旅館認證」，台東縣政府辦理「非法旅宿輔導座談會」。至於連江縣，則是重點輔導非法旅宿合法化作業等等。

張錫聰強調，地方政府做得好，不僅對合法旅宿業的權益有所保障，也能確保消費者住的安心。整體而言，110年度評比績優縣市(甲等以上)計有15縣市，較去(109)年增加了5縣市，可見各地方政府在這一年來的努力。

張錫聰表示，未來也將持續要求考核績效未達甲等縣市限期提出改善措施，持續輔導及督促其改善，並藉由經費補助、現場督導、法規研習、適切修法、定期公布各地方政府旅宿管理績效等措施。

新竹 觀光局

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