台東疫情升溫 清明連假訂房率不受影響維持8成以上

台東縣接連2天傳出共計8例確診疫情，並有持續升溫跡象，不過，飯店旅宿業者不擔心清明連假住房受影響，並表示都已做好防疫措施。台東縣旅館同業公會理事長李數奼說，目前訂房率維持8至9成，民眾不必擔心。

李數奼說，距離清明連假還有4天，相信這幾天縣府疫情會控制住，且各旅宿都強化防疫措施，在旅客住房前、退房後都會消毒，也提供防疫品給旅客使用，對於酒店公共空間採取一天3次消毒工作。

台東縣觀光協會理事長、鹿鳴酒店董事長潘貴蘭說，客人打電話詢問狀況多，自己飯店目前有0.5%的退房，但後面有客人補進來，都維持8成以上訂房率，原則上疫情尚未影響到客人訂房意願。

李數奼說，對居家隔離及自主健康管理的客人入住，這部分會透過入住時的調查表，就可先行濾掉；若故意隱藏不報，調查表不實填入，經發現會立即通報衛生局做後續處置。

另若遇到經量測體溫超過37.5度的民眾入住，潘貴蘭強調，飯店會請發燒民眾在門外稍微等一下，再測量一次體溫低於標準後才能入飯店，反之，會婉拒入住，並會通報衛生單位，但房客可選擇延期入住或退還訂金。