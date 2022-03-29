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你也弄錯多年嗎？洗衣機先丟衣服 小心洗不乾淨又傷皮膚

聯合新聞網 / 綜合報導
洗衣服也有正確順序，弄錯流程可能導致白洗一場。 圖／Ingimage
洗衣服也有正確順序，弄錯流程可能導致白洗一場。 圖／Ingimage

你真的懂洗衣服的正確方式嗎？看似簡單的幾個動作，如果順序錯誤，不僅衣服洗不乾淨，還可能傷到皮膚。

一名女網友在網路論壇「Dcard發文，提到自己平時洗衣服都用洗衣球，這樣就不怕洗衣精太重倒過頭。她表示，近日媽媽去留宿幾天，看到她洗衣服時立刻糾正，告訴她應該是要先把洗衣球丟進洗衣機、再丟髒衣服才對。發文網友才發現自己過去「有丟就好」、「憑感覺」的做法是錯的，自嘲活了20多年終於知道正確的洗衣方式。

部分網友看了該文也直呼「長知識」，原來一直以來都弄錯順序了，「之前也是後丟洗衣球，直到有幾次看到某幾件上會殘留，才發現原來…」、「要先放球喔！不然他沒有浸泡完全會黏在衣服上，有一次就是懶惰，然後就黏在男友的四角褲上了」。

有網友解釋先丟球的原因，「包裝袋都說要先丟洗衣球再放衣服，因為水在底下洗衣球的外膜碰到水才會溶解」、「如果先丟衣服再放洗衣球的話，當洗衣球遇水溶解的時候，裡面的洗劑會直接被衣服吸收，突然高濃度可能會導致衣服變色等等」、「如果洗衣球最後丟，有可能會隨著衣服浮起來，導致溶解不完全或是沒破，如果先丟洗衣球，有時候可以靠衣服下墜的力道提前把洗衣球弄破，或靠衣服濕掉的重量壓破」。

也有人選擇用另一種方式「消滅」洗衣球，「如果是直立式的我都先放衣服，球放在水沖下來的位置，一下子就會溶解了。」

還有網友提醒，不是只有洗衣球需要先放，「任何洗劑都要先完全溶於水再下衣服，這樣衣服才不會容易殘留洗劑，不然容易刺激皮膚。」

Dcard

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