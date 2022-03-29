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脊椎側彎痛苦難當 醫用電腦導航手術截彎取直救婦

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院神經外科主任、脊椎暨疼痛治療中心主任林志隆表示，婦人經透過電腦導航手術截彎取直，終於擺脫惱人困擾。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院神經外科主任、脊椎暨疼痛治療中心主任林志隆表示，婦人經透過電腦導航手術截彎取直，終於擺脫惱人困擾。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名68歲婦人3年多前右背突然莫名痠痛，一路延伸到右腿，檢查確認是脊椎側彎引起，接受復健仍未好轉；因擔心疫情及手術風險，拖到今年才因背痛難耐就醫，檢查後側彎角度竟多了10度，經透過電腦導航手術截彎取直，終於擺脫惱人困擾。

亞洲大學附屬醫院神經外科主任、脊椎暨疼痛治療中心主任林志隆表示，患者3年前就已經發現脊椎側彎的問題，且出現腿麻、膝蓋無力等情形，但朋友勸她「開刀之後會更嚴重」、「如果沒開好可能會下半身癱瘓」，以致患者猶豫不決，數度延誤治療時機，導致狀況日益惡化。

他說，患者去年初到院安排X光檢查，當時評估側彎角度為30度，但後來便未再回診，時隔一年，患者上月再度就醫，角度已經惡化彎到40度，且說「連走50公尺到巷口都沒辦法」，尤其疼痛導致失眠，更讓她痛苦萬分。

由於患者脊椎側彎情形十分嚴重，併發多節段關節面磨損變形、椎間盤突出以及神經根壓迫等症狀，導致右側肢體疼痛、不良於行，溝通後，決定透過電腦導航輔助，藉此植入矯正骨釘，達到安全且精準的目標。

林志隆說，手術前會為病人進行3D影像掃描，再將影像與手術部位進行電腦重組，手術時透過影像導航，逐步導引至預先定位的座標後，經由椎弓將骨釘植入椎體內，不僅避免傷害到神經，更可減少出血量及輻射劑量，達到最佳的角度。術後則再進行第2次掃描，確定骨釘位置及方位，以避免產生併發症。

患者術後就可下床走路，5天即順利出院，不僅腰挺直了，右腿也不會痠痛無力。她高興的對醫師表示，終於可以放心抱孫，擺脫困擾已久的病痛。

林志隆提醒，脊椎側彎若未即時治療，關節面骨刺會產生神經壓迫，症狀會越來越嚴重，包括腳痠、抽痛、麻、無力等，甚至膀胱和大腸也會受影響，嚴重者恐擠壓肺臟及心臟。一旦發現肩膀一高一低、腰部不對稱，或是背部異常凸起，都應提高警覺，儘早就醫。

亞洲大學附屬醫院神經外科主任、脊椎暨疼痛治療中心主任林志隆表示，脊椎側彎若未即時治療，關節面骨刺會產生神經壓迫，症狀會越來越嚴重。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院神經外科主任、脊椎暨疼痛治療中心主任林志隆表示，脊椎側彎若未即時治療，關節面骨刺會產生神經壓迫，症狀會越來越嚴重。圖／亞洲大學附屬醫院提供

患者 手術 復健

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