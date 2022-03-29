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台鐵末班復興號走入歷史 鐵道迷搶搭最後一班車

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
林爸爸今天帶著兒子搭乘列車，紀念年輕時來回台北、花蓮的回憶。記者王思慧／攝影
林爸爸今天帶著兒子搭乘列車，紀念年輕時來回台北、花蓮的回憶。記者王思慧／攝影

台鐵局行駛逾40年的復興號列車，自今天6點05分末班從花蓮站開車後除役，正式走入歷史。吸引許多鐵道迷到場送復興號最後一程，林爸爸帶著兒子搭乘列車，紀念年輕時來回台北、花蓮的回憶。潘姓女大生說，今天特別趕到車站紀錄復興號最後行駛的英姿，留作紀念。

台鐵局指出，隨著EMU3000新車投入營運後，今天起列車時刻微調，605次復興號列車今天從花蓮站開往樹林站後，正式除役退出班表，成為「末班復興號」。

林爸爸今天帶著10歲兒子，特別搭乘一小段復興號，他說，以前來回花蓮台北都搭復興號，昨天來不及買到紀念套票，幸好今天還有座位車票，趕緊帶著兒子搭乘，留作紀念。林姓男童說，這是第一次坐，也是最後一次坐復興號，非常難過復興號要消失了，希望車廂能保留起來。

慈濟大學二年級的潘姓女學生說，搭乘復興號的機會雖然不多，得知它將除役仍感到不捨，除了漏夜排隊購買紀念套票，今早也趕來紀念它最後在鐵道上行駛的英姿，盼留下最美好的回憶。

台鐵局自1981年3月1日，推出有冷氣對號的復興號快車，初期曾附掛在莒光號列車上，成為混合編組的莒興號，直到車廂數量逐漸充裕後才取消，復興號外觀則一直維持現行的白色與藍色塗裝。台鐵近年致力於車種簡化，未來將陸續汰除折疊門莒光號、舊式DMU柴聯自強號等車。

台鐵局行駛逾40年的復興號列車，自今天6點05分末班從花蓮站開車後除役，正式走入歷史。記者王思慧／攝影
台鐵局行駛逾40年的復興號列車，自今天6點05分末班從花蓮站開車後除役，正式走入歷史。記者王思慧／攝影
慈濟大學二年級的潘姓女學生（左）與友人、花蓮站長林德香（右）一起在復興號車頭前合影留念。記者王思慧／攝影
慈濟大學二年級的潘姓女學生（左）與友人、花蓮站長林德香（右）一起在復興號車頭前合影留念。記者王思慧／攝影
末班605次復興號列車今天從花蓮站開往樹林站，走入歷史。記者王思慧／攝影
末班605次復興號列車今天從花蓮站開往樹林站，走入歷史。記者王思慧／攝影
復興號內裝仍維持綠色座椅與舊式拉門，鐵道迷們特別買票搭乘。記者王思慧／攝影
復興號內裝仍維持綠色座椅與舊式拉門，鐵道迷們特別買票搭乘。記者王思慧／攝影
605次復興號列車今天從花蓮站開往樹林站後，正式除役退出班表，成為「末班復興號」。記者王思慧／攝影
605次復興號列車今天從花蓮站開往樹林站後，正式除役退出班表，成為「末班復興號」。記者王思慧／攝影

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