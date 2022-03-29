今轉晴回溫南部上看30度 清明連假天氣曝光

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示：「鋒面」尾端結構鬆散，伴隨降水回波，中部以北局部降雨，苗栗以北較明顯。

吳德榮說，隨著冷空氣略減弱，截至4時53分，本島平地最低氣溫為苗栗公館鄉的15.3度，其他各地區低溫：北部(新北中和區)15.7度，中部(台中大甲區)15.6度，南部(台南後壁區)16.7度，東部(宜蘭五結鄉)16.7度。

吳德榮表示，根據最新(28日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天「鋒面」雲帶減弱東移，天氣逐漸好轉，上午北台灣仍有零星短暫降雨的機率，下午起各地多雲時啨。冷空氣減弱，氣溫回升。今天各地氣溫，北部16至25度，中部16至27度，南部17至30度，東部17至27度。

吳德榮指出，根據最新模式模擬顯示，明天氣溫續回升，白天偏暖；下午微弱「鋒面」快速掠過，局部地區短暫陣雨的機率略提高，影響輕微。周四、五(31、1日)東北季風影響，北部、東半部轉有局部短暫雨，中南部多雲時晴；冷空氣南下、氣溫逐日下降，北台轉濕冷、中南部白天舒適、早晚微冷。

吳德榮說，最新模式模擬「清明」期間天氣：周六、周日(2、3日)另一「鋒面」通過，由北而南各地轉有陣雨的天氣；北濕冷、中南部濕涼微冷。周日晚起好轉；下周一、二(4、5日)高氣壓影響，西半部為晴朗穩定的天氣；白天北舒適南微熱、夜間因「輻射冷卻」，清晨氣溫降得很低，日夜溫差大；東半部偶有局部短暫雨的機率。春季天氣多變，期末模擬常有頻繁的調整，應隨時注意最新的資料。